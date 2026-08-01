Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шестой раз в истории автором первого гола сезона стал игрок Зари
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 10:25 | Обновлено 01 августа 2026, 11:25
133
0

Шестой раз в истории автором первого гола сезона стал игрок Зари

Первый мяч чемпионата на 69-й минуте забил Филипп Будковский

01 августа 2026, 10:25 | Обновлено 01 августа 2026, 11:25
133
0
Шестой раз в истории автором первого гола сезона стал игрок Зари
ФК Заря
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Первый гол УПЛ-2026/27 записал на свой счет 34-летний капитан «Зари» Филипп Будковский. Он стал пятым игроком черно-бело-красных, забившим премьерный мяч сезона. В 1993 году в рядах луганчан отличился Игорь Фокин, в 2013-м и 2015-м – Дмитрий Хомченовский, в 2019-м – Богдан Леднев, а в 2022-м – Егор Назарина.

Между тем голевой счет сезона был открыт только на 69-й минуте. Дольше пришлось ждать первого мяча только на старте пяти предыдущих чемпионатов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние первые голы чемпионатов Украины

Минута*

Игрок

Клуб

Сезон

Соперник

Счет

97'

Егор НАЗАРИНА

Заря

2022/23

Ворскла

3:1 (д)

96'

Егор ТВЕРДОХЛЕБ

Кривбасс

2024/25

Черноморец

1:0 (д)

92'

Бени МАКУАНА

Полесье

2023/24

Верес

2:0 (д)

73'

Игорь ТИЩЕНКО

Ильичевец

2009/10

Закарпатье

1:0 (д)

72'

Ахмед ЯНУЗИ

Ворскла

2008/09

Харьков

1:0 (г)

69'

Филипп БУДКОВСКИЙ

Заря

2026/27

Колос

2:0 (д)

64'

Евгений КОНОПЛЯНКА

Днепр

2014/15

Металлург Д

2:0 (г)

63'

ЛУКАС

Карпаты

2012/13

Волынь

1:1 (г)

50'

Давид ТАРГАМАДЗЕ

Александрия

2011/12

Ворскла

1:0 (г)

48'

Харрисон ОМОКО

Ворскла

2003/04

Металлург Д

2:2 (г)

* со старта чемпионата.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расстался с украинцем, который не нужен Турану
«Нам не повезло». В Полесье объяснили причину неудачи в еврокубках
«Это будет неправильно». Тренер Полесья выступил против трансфера за 10 млн
цифры и факты Украинская Премьер-лига Заря Луганск Мнение эксперта Филипп Будковский
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший лидер киевского Динамо вернулся в родной клуб
Футбол | 01 августа 2026, 08:33 1
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший лидер киевского Динамо вернулся в родной клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший лидер киевского Динамо вернулся в родной клуб

Беньямин Вербич подписал контракт с ФК «Целе»

ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
Футбол | 31 июля 2026, 18:10 109
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком

Дисквалификация игрока отменена

Мирон Маркевич вынес приговор киевскому Динамо
Футбол | 01.08.2026, 07:29
Мирон Маркевич вынес приговор киевскому Динамо
Мирон Маркевич вынес приговор киевскому Динамо
Владимир КЛИЧКО: «Нет, вы не можете поставить его на ринг против Усика»
Бокс | 01.08.2026, 03:17
Владимир КЛИЧКО: «Нет, вы не можете поставить его на ринг против Усика»
Владимир КЛИЧКО: «Нет, вы не можете поставить его на ринг против Усика»
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Футбол | 01.08.2026, 02:17
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
01.08.2026, 05:02 1
Футбол
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
30.07.2026, 11:13 35
Футбол
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
31.07.2026, 06:23 11
Футбол
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
30.07.2026, 23:48 38
Футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 05:32 5
Бокс
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
31.07.2026, 06:05
Футбол
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
30.07.2026, 11:36 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем