Шестой раз в истории автором первого гола сезона стал игрок Зари

Первый гол УПЛ-2026/27 записал на свой счет 34-летний капитан «Зари» Филипп Будковский. Он стал пятым игроком черно-бело-красных, забившим премьерный мяч сезона. В 1993 году в рядах луганчан отличился Игорь Фокин, в 2013-м и 2015-м – Дмитрий Хомченовский, в 2019-м – Богдан Леднев, а в 2022-м – Егор Назарина.

Между тем голевой счет сезона был открыт только на 69-й минуте. Дольше пришлось ждать первого мяча только на старте пяти предыдущих чемпионатов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние первые голы чемпионатов Украины

Минута* Игрок Клуб Сезон Соперник Счет 97' Егор НАЗАРИНА Заря 2022/23 Ворскла 3:1 (д) 96' Егор ТВЕРДОХЛЕБ Кривбасс 2024/25 Черноморец 1:0 (д) 92' Бени МАКУАНА Полесье 2023/24 Верес 2:0 (д) 73' Игорь ТИЩЕНКО Ильичевец 2009/10 Закарпатье 1:0 (д) 72' Ахмед ЯНУЗИ Ворскла 2008/09 Харьков 1:0 (г) 69' Филипп БУДКОВСКИЙ Заря 2026/27 Колос 2:0 (д) 64' Евгений КОНОПЛЯНКА Днепр 2014/15 Металлург Д 2:0 (г) 63' ЛУКАС Карпаты 2012/13 Волынь 1:1 (г) 50' Давид ТАРГАМАДЗЕ Александрия 2011/12 Ворскла 1:0 (г) 48' Харрисон ОМОКО Ворскла 2003/04 Металлург Д 2:2 (г)

* со старта чемпионата.