Шестой раз в истории автором первого гола сезона стал игрок Зари
Первый мяч чемпионата на 69-й минуте забил Филипп Будковский
Первый гол УПЛ-2026/27 записал на свой счет 34-летний капитан «Зари» Филипп Будковский. Он стал пятым игроком черно-бело-красных, забившим премьерный мяч сезона. В 1993 году в рядах луганчан отличился Игорь Фокин, в 2013-м и 2015-м – Дмитрий Хомченовский, в 2019-м – Богдан Леднев, а в 2022-м – Егор Назарина.
Между тем голевой счет сезона был открыт только на 69-й минуте. Дольше пришлось ждать первого мяча только на старте пяти предыдущих чемпионатов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние первые голы чемпионатов Украины
|
Минута*
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
Соперник
|
Счет
|
97'
|
Егор НАЗАРИНА
|
Заря
|
2022/23
|
Ворскла
|
3:1 (д)
|
96'
|
Егор ТВЕРДОХЛЕБ
|
Кривбасс
|
2024/25
|
Черноморец
|
1:0 (д)
|
92'
|
Бени МАКУАНА
|
Полесье
|
2023/24
|
Верес
|
2:0 (д)
|
73'
|
Игорь ТИЩЕНКО
|
Ильичевец
|
2009/10
|
Закарпатье
|
1:0 (д)
|
72'
|
Ахмед ЯНУЗИ
|
Ворскла
|
2008/09
|
Харьков
|
1:0 (г)
|
69'
|
Филипп БУДКОВСКИЙ
|
Заря
|
2026/27
|
Колос
|
2:0 (д)
|
64'
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
Днепр
|
2014/15
|
Металлург Д
|
2:0 (г)
|
63'
|
ЛУКАС
|
Карпаты
|
2012/13
|
Волынь
|
1:1 (г)
|
50'
|
Давид ТАРГАМАДЗЕ
|
Александрия
|
2011/12
|
Ворскла
|
1:0 (г)
|
48'
|
Харрисон ОМОКО
|
Ворскла
|
2003/04
|
Металлург Д
|
2:2 (г)
* со старта чемпионата.
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