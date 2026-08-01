Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зарплата Салаха в Трабзонспоре будет в 10 раз выше, чем у Малиновского
Турция
01 августа 2026, 10:54 | Обновлено 01 августа 2026, 11:26
816
2

Зарплата Салаха в Трабзонспоре будет в 10 раз выше, чем у Малиновского

Египтянин заключил двухлетний контракт с турецким клубом

01 августа 2026, 10:54 | Обновлено 01 августа 2026, 11:26
816
2 Comments
Зарплата Салаха в Трабзонспоре будет в 10 раз выше, чем у Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Накануне стало известно, что бывшая звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах согласился перейти в турецкий «Трабзонспор», где играют украинские футболисты Руслан Малиновский и Арсений Батагов.

Теперь стали известны детали соглашения, которое на правах свободного агента заключил египтянин с турецким клубом. Как сообщает известный местный инсайдер Якуп Чинар, Салах заключил с «бордово-голубыми» двухлетний контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год плюс бонусы. Официально о переходе должно быть объявлено 2 августа.

Для сравнения: Малиновский будет получать в «Трабзонспоре» 1,5 млн евро в год, Батагов – 310 тысяч евро в год. До недавнего времени самую высокую зарплату в команде получал арендованный у «Манчестер Юнайтед» голкипер Андре Онана – 4 млн в год.

По теме:
Игрок Динамо после провала в Лиге Европы может перейти в легендарный клуб
Неожиданный поворот! Мохамед Салах будет играть в одном клубе с украинцами
Товарищеские матчи, 30 июля. Малиновский в Трабзонспоре, 15 мячей Баварии
Мохамед Салах Руслан Малиновский Трабзонспор чемпионат Турции по футболу зарплаты
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо не ответил взаимностью Мудрику
Футбол | 01 августа 2026, 08:07 3
Хаби Алонсо не ответил взаимностью Мудрику
Хаби Алонсо не ответил взаимностью Мудрику

Тренер не подписался на футболиста в Instagram

Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
Футбол | 31 июля 2026, 10:10 31
Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник

Киевский клуб сохранит тренера, так как главная цель – победа в чемпионате Украины

Известно, что ждет Костюка после поражения Динамо от ПАОКа
Футбол | 01.08.2026, 08:47
Известно, что ждет Костюка после поражения Динамо от ПАОКа
Известно, что ждет Костюка после поражения Динамо от ПАОКа
Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
Футбол | 01.08.2026, 08:32
Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Футбол | 01.08.2026, 02:17
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Значит он будет играть в 10 раз больше и лучше чем Малиновский!
Если Малиновский забьет 5 голов, то Салах 50
А вообще, я сильно сомневаюсь, что он того стоит  сейчас. Тут турки погорячились.
Ответить
+1
там ще і + бонуси у Салаха, отже різниця ще більша
Ответить
0
Популярные новости
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
31.07.2026, 08:08 1
Футбол
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
30.07.2026, 11:13 35
Футбол
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
31.07.2026, 06:05
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
30.07.2026, 13:55 25
Футбол
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
31.07.2026, 06:23 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
30.07.2026, 17:15
Баскетбол
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
01.08.2026, 06:59 98
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем