Зарплата Салаха в Трабзонспоре будет в 10 раз выше, чем у Малиновского
Египтянин заключил двухлетний контракт с турецким клубом
Накануне стало известно, что бывшая звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах согласился перейти в турецкий «Трабзонспор», где играют украинские футболисты Руслан Малиновский и Арсений Батагов.
Теперь стали известны детали соглашения, которое на правах свободного агента заключил египтянин с турецким клубом. Как сообщает известный местный инсайдер Якуп Чинар, Салах заключил с «бордово-голубыми» двухлетний контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год плюс бонусы. Официально о переходе должно быть объявлено 2 августа.
Для сравнения: Малиновский будет получать в «Трабзонспоре» 1,5 млн евро в год, Батагов – 310 тысяч евро в год. До недавнего времени самую высокую зарплату в команде получал арендованный у «Манчестер Юнайтед» голкипер Андре Онана – 4 млн в год.
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