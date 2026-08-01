Зарплата Салаха в Трабзонспоре будет в 10 раз выше, чем у Малиновского

Накануне стало известно, что бывшая звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах согласился перейти в турецкий «Трабзонспор», где играют украинские футболисты Руслан Малиновский и Арсений Батагов.

Теперь стали известны детали соглашения, которое на правах свободного агента заключил египтянин с турецким клубом. Как сообщает известный местный инсайдер Якуп Чинар, Салах заключил с «бордово-голубыми» двухлетний контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год плюс бонусы. Официально о переходе должно быть объявлено 2 августа.

Для сравнения: Малиновский будет получать в «Трабзонспоре» 1,5 млн евро в год, Батагов – 310 тысяч евро в год. До недавнего времени самую высокую зарплату в команде получал арендованный у «Манчестер Юнайтед» голкипер Андре Онана – 4 млн в год.