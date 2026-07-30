Англия30 июля 2026, 16:12 | Обновлено 30 июля 2026, 16:34
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Легенда Ливерпуля недоволен клубом: «Ищите замену Салаху»
Каррагер удивлен, что никого не подписывают на правый фланг
30 июля 2026, 16:12 | Обновлено 30 июля 2026, 16:34
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Известный в прошлом игрок Ливерпуля, а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер считает, что клубу нужно искать замену для Мохамеда Салаха.
«Клуб хочет Баркола, но он игрок левого фланга, а Ливерпулю нужна замена Салаху. Есть много игроков, которые могут действовать слева, но никого на правый край атаки».
«Это странно. Ищите замену Мохамеду», – сказал Каррагер.
Ранее сообщалось, что игрок ПСЖ Брэдли Баркола стал главной трансферной целью Ливерпуля.
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