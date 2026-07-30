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Англия
30 июля 2026, 16:12 | Обновлено 30 июля 2026, 16:34
246
0

Легенда Ливерпуля недоволен клубом: «Ищите замену Салаху»

Каррагер удивлен, что никого не подписывают на правый фланг

30 июля 2026, 16:12 | Обновлено 30 июля 2026, 16:34
246
0
Легенда Ливерпуля недоволен клубом: «Ищите замену Салаху»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах
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Известный в прошлом игрок Ливерпуля, а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер считает, что клубу нужно искать замену для Мохамеда Салаха.

«Клуб хочет Баркола, но он игрок левого фланга, а Ливерпулю нужна замена Салаху. Есть много игроков, которые могут действовать слева, но никого на правый край атаки».

«Это странно. Ищите замену Мохамеду», – сказал Каррагер.

Ранее сообщалось, что игрок ПСЖ Брэдли Баркола стал главной трансферной целью Ливерпуля.

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Джейми Каррагер Брэдли Баркола Мохамед Салах трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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