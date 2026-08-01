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Лига чемпионов
01 августа 2026, 12:47 |
1074
0

Форвард сборной Украины не попал в заявку на Лигу чемпионов

Роман Яремчук не сможет помочь «Олимпиакосу» в матче третьего раунда против «Неймегена»

01 августа 2026, 12:47 |
1074
0
Форвард сборной Украины не попал в заявку на Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук
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Во вторник, 4 августа, состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся греческий «Олимпиакос» и нидерландский «Неймеген».

Главный тренер греческого клуба Хосе Луис Мендилибар определился с игроками, которые смогут сыграть в предстоящем поединке – в заявку не попал форвард сборной Украины Роман Яремчук.

Сообщается, что опытный 30-летний футболист с высокой вероятностью сменит клуб до закрытия летнего трансферного окна, так как недоволен своим положением в команде и недостатком игрового времени.

Наставник «красно-белых» рассчитывает на украинца, но лишь в качестве резервного нападающего – по этой причине Яремчук решил найти оптимальный вариант для продолжения карьеры.

Форвард перебрался в чемпионат Греции в июле 2024 года и провел в футболке «Олимпиакоса» 49 матчей, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач.

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Лига чемпионов чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей НЕК Неймеген Роман Яремчук Хосе Луис Мендилибар
Николай Тытюк Источник: Sport24.gr
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