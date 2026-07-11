Форвард сборной Украины решил покинуть клуб, который вышел в Лигу чемпионов

Форвард сборной Украины Роман Яремчук сообщил руководству греческого «Олимпиакоса» о своем желании покинуть клуб в поисках регулярной игровой практики.

Серебряный призер Суперлиги и участник Лиги чемпионов ожидает в ближайшее время прибытия иранского нападающего Мехди Тареми, который выступал на чемпионате мира.

Яремчук не сможет рассчитывать на место в стартовом составе из-за высокой конкуренции с Тареми и Эль-Кааби, поэтому настроен рассмотреть другие варианты для продолжения карьеры.

Основной преградой для трансфера является позиция главного тренера Хосе Луиса Мендилибара, который хотел бы сохранить опытного украинца.

Наставник греческого клуба хочет иметь несколько форвардов в распоряжении из-за предстоящей борьбы в чемпионате и Кубке Греции, а также Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне форвард провел 14 матчей во Франции, в которых забил пять мячей и отдал одну результативную передачу за «Лион». Опытный 30-летний игрок выступал в Лиге 1 на правах аренды.