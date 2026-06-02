Яремчук будет вынужден покинуть чемпионат Франции. Где продолжит карьеру?

Форвард сборной Украины Роман Яремчук покинет чемпионат Франции и вернется в расположение греческого «Олимпиакоса», которому принадлежит контракт игрока.

С февраля опытный 30-летний футболист играл на правах аренды в составе «Лиона», который планировал оформить полноценный трансфер украинца.

Переговоры между клубами завершились неудачно из-за требований представителя Греции. Клуб из Пирея требовал пять миллионов евро, а представитель Лиги 1 пытался снизить сумму перехода в два раза.

Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар заинтересован в услугах Яремчука, однако окончательное решение о будущем футболиста сборной Украины будет принято после тренировочных сборов.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 14 матчей во Франции, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость нападающего составляет 3,5 миллиона евро.