  4. Яремчук будет вынужден покинуть чемпионат Франции. Где продолжит карьеру?
02 июня 2026, 12:27 | Обновлено 02 июня 2026, 13:21
Яремчук будет вынужден покинуть чемпионат Франции. Где продолжит карьеру?

Переговоры греческого «Олимпиакоса» и представителя Лиги 1 не увенчались успехом

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук покинет чемпионат Франции и вернется в расположение греческого «Олимпиакоса», которому принадлежит контракт игрока.

С февраля опытный 30-летний футболист играл на правах аренды в составе «Лиона», который планировал оформить полноценный трансфер украинца.

Переговоры между клубами завершились неудачно из-за требований представителя Греции. Клуб из Пирея требовал пять миллионов евро, а представитель Лиги 1 пытался снизить сумму перехода в два раза.

Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар заинтересован в услугах Яремчука, однако окончательное решение о будущем футболиста сборной Украины будет принято после тренировочных сборов.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 14 матчей во Франции, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость нападающего составляет 3,5 миллиона евро.

Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Вернут и посадят на лавку. И сам не гам и другому не дам!
Ответить
+3
Скажіть де продовжить кар'єру Лунін? Чи прийнято остаточне рішення?
Ответить
+1
Отдали б чемодан без ручки, а то год помаринуют если, то беслпатно разве шо
Ответить
0
