01 июня 2026, 10:41 | Обновлено 01 июня 2026, 11:22
Учасник Лиги чемпионов намерен оформить трансфер форварда сборной Украины

«Лион» ведет переговоры с греческим «Олимпиакосом» о переходе Романа Яремчука

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Французский «Лион» намерен оформить трансфер форварда сборной Украины Романа Яремчука, который с января играл в клубе на правах аренды.

Представитель Лиги 1 занял четвертое место в турнирной таблице, стал обладателем путевки в Лигу чемпионов и сконцентрировался на поиске усилений для Паулу Фонсеки.

В арендном соглашении украинца прописана опция выкупа, которая составляет 5 миллионов евро, однако «Лион» намерен снизить требования греческого «Олимпиакоса».

По информации источника, переговоры о переходе продвигаются тяжело, но «Лион» не собирается отказываться от кандидатуры Яремчука. За ситуацией внимательно следит турецкий «Фенербахче».

В нынешнем сезоне Яремчук провел 14 матчей в составе французской команды, в которых забил пять мячей и отдал один ассист. Трансферная стоимость 30-летнего нападающего составляет 2,5 миллиона евро.

Знову мимо...
Від Франції 3 команди потрапляють в ЛЧ
Ліон посів 3 місце?
Ви ж спортивний сайт...
Яка ліга чемпіонів...
