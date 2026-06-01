Учасник Лиги чемпионов намерен оформить трансфер форварда сборной Украины

«Лион» ведет переговоры с греческим «Олимпиакосом» о переходе Романа Яремчука
Французский «Лион» намерен оформить трансфер форварда сборной Украины Романа Яремчука, который с января играл в клубе на правах аренды.
Представитель Лиги 1 занял четвертое место в турнирной таблице, стал обладателем путевки в Лигу чемпионов и сконцентрировался на поиске усилений для Паулу Фонсеки.
В арендном соглашении украинца прописана опция выкупа, которая составляет 5 миллионов евро, однако «Лион» намерен снизить требования греческого «Олимпиакоса».
По информации источника, переговоры о переходе продвигаются тяжело, но «Лион» не собирается отказываться от кандидатуры Яремчука. За ситуацией внимательно следит турецкий «Фенербахче».
В нынешнем сезоне Яремчук провел 14 матчей в составе французской команды, в которых забил пять мячей и отдал один ассист. Трансферная стоимость 30-летнего нападающего составляет 2,5 миллиона евро.
🚨 Lyon try to keep Roman Yaremchuk ⚽🇺🇦 The Ukrainian striker scored 4 goals in 11 Ligue 1 games and impressed Fonseca.— SleeperFootballNews (@SleeperFootNews) May 31, 2026
But the €5M option is blocked by Olympiakos, who refuse to negotiate.
Fenerbahçe are also in the race 🔵⚽ pic.twitter.com/HMjrpkn25y
