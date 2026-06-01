Учасник Лиги чемпионов намерен оформить трансфер форварда сборной Украины

Французский «Лион» намерен оформить трансфер форварда сборной Украины Романа Яремчука, который с января играл в клубе на правах аренды.

Представитель Лиги 1 занял четвертое место в турнирной таблице, стал обладателем путевки в Лигу чемпионов и сконцентрировался на поиске усилений для Паулу Фонсеки.

В арендном соглашении украинца прописана опция выкупа, которая составляет 5 миллионов евро, однако «Лион» намерен снизить требования греческого «Олимпиакоса».

По информации источника, переговоры о переходе продвигаются тяжело, но «Лион» не собирается отказываться от кандидатуры Яремчука. За ситуацией внимательно следит турецкий «Фенербахче».

В нынешнем сезоне Яремчук провел 14 матчей в составе французской команды, в которых забил пять мячей и отдал один ассист. Трансферная стоимость 30-летнего нападающего составляет 2,5 миллиона евро.