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01 августа 2026, 02:01 | Обновлено 01 августа 2026, 02:04
76
0

Роналду показал форму вместе с сыном – Криштиану оставил забавную подпись

41-летний португалец опубликовал совместное фото с Криштиану-младшим

01 августа 2026, 02:01 | Обновлено 01 августа 2026, 02:04
76
0
Роналду показал форму вместе с сыном – Криштиану оставил забавную подпись
Instagram. Криштиану Роналду и Криштиану Роналду-младший
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Криштиану Роналду поделился новым семейным фото со своим старшим сыном Криштиану-младшим.

Отец и сын проводят время на Майорке, откуда 41-летний футболист опубликовал совместный кадр. Оба позировали перед камерой без футболок, продемонстрировав отличную физическую форму.

Особенно болельщикам понравилась подпись Роналду. Сравнивая себя с 16-летним сыном, португалец коротко написал: «Еще нет», намекнув, что Криштиану-младшему пока не удалось превзойти отца.

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В соцсетях также обратили внимание на то, насколько сильно изменился сын легендарного футболиста. Криштиану-младший уже практически сравнялся с отцом в росте и продолжает активно заниматься футболом.

Ранее юный Роналду выступал в футбольных академиях клубов, за которые играл его отец, и продолжает мечтать о профессиональной карьере.

Новая фотография отца и сына быстро разошлась по футбольным страницам и вызвала активное обсуждение среди поклонников.

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фото Криштиану Роналду Криштиану Роналду-младший lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
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