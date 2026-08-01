Роналду показал форму вместе с сыном – Криштиану оставил забавную подпись
41-летний португалец опубликовал совместное фото с Криштиану-младшим
Криштиану Роналду поделился новым семейным фото со своим старшим сыном Криштиану-младшим.
Отец и сын проводят время на Майорке, откуда 41-летний футболист опубликовал совместный кадр. Оба позировали перед камерой без футболок, продемонстрировав отличную физическую форму.
Особенно болельщикам понравилась подпись Роналду. Сравнивая себя с 16-летним сыном, португалец коротко написал: «Еще нет», намекнув, что Криштиану-младшему пока не удалось превзойти отца.
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В соцсетях также обратили внимание на то, насколько сильно изменился сын легендарного футболиста. Криштиану-младший уже практически сравнялся с отцом в росте и продолжает активно заниматься футболом.
Ранее юный Роналду выступал в футбольных академиях клубов, за которые играл его отец, и продолжает мечтать о профессиональной карьере.
Новая фотография отца и сына быстро разошлась по футбольным страницам и вызвала активное обсуждение среди поклонников.
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