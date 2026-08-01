МАЧЕЛЮК: «Заря – это такая команда, которая всегда доминирует»

Защитник «Зари» Артем Мачелюк прокомментировал победу команды в матче 1-го тура УПЛ против «Колоса» (2:0).

Для игрока этот матч стал дебютным в составе луганского клуба.

– Каковы впечатления от первого такого матча, первых 45 минут в луганской «Заре»?

– Впечатления только положительные. Играть за такую команду. «Заря» – такая команда, которая, как всегда, доминирует, неважно, с кем играет. Поэтому приятно быть в этой команде. Несмотря на то, что это не моя позиция, но это неважно. Тренер выбрал меня на эту позицию, поэтому я благодарен.

– Скажи пожалуйста, насколько удаление повлияло, сильно ли повлияло на игру? И вообще, возможно, ты в повторе уже видел, что там произошло? Ты считаешь удаление справедливым или нет?

– Если смотреть в динамике, то я считаю, что оно справедливое. Потому что сейчас есть VAR, и если бы это было несправедливо, я думаю, отменили бы. Наш игрок пробросил мяч, а защитник его сбил – это фол последней надежды. Поэтому я считаю, что это справедливо.

И да, думаю, что удаление повлияло на окончательный результат. Они опустились ниже, а мы контролировали мяч. Мы должны были забить ещё, у меня лично были моменты, я должен был забить головой, но, может, где-то немного не хватило нападающего чутья, но ничего страшного. Надеюсь, забьём дебютный гол как можно скорее.