КОСТЫШИН: «Конечно, удаление повлияло на исход матча с Зарей»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал поражение своей команды в драматичном матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги против луганской «Зари» (0:2).

Уже на 8-й минуте встречи красную карточку получил защитник ковалевцев Никита Бурда.

– Руслан Владимирович, прежде всего – ваши впечатления от стартового тура?

– Конечно, удаление, наверное, повлияло на результат. Но нельзя сказать, что мы там хорошо выглядели, даже играя в меньшинстве. Да, у нас были некоторые моменты, но в такую жару трудно играть, когда на одного футболиста меньше.

Если бы, может, температура была другой, то, возможно, мы бы там чуть больше демонстрировали контригру. Потом, вроде бы, когда пропустили, перестроились и, мне кажется, стали играть лучше в атаке.

Мы усилили опорную зону, перешли на схему с двумя нападающими и тремя защитниками и выглядели довольно качественно. Жаль, что мы готовились, хорошо выглядели в межсезонье, и на тренировках игра складывается, а такое случается... Но это несчастный случай.

Важна в первую очередь реакция футболистов на эти ошибки, ведь чемпионат именно так и начинается. Если мы сейчас начнём с опущенными головами выходить из раздевалки после такой игры, где мы были конкурентоспособны в некоторых отрезках – это будет плохо.

Счёт – это одно, а важнее характер. Чтобы у команды был характер, командный дух, а потом будет игра.

— Ваша речь после матча перед командой была именно об этом?

— Да, именно об этом. То, что мы говорили: я буду их поддерживать, если они будут ошибаться. Если не будет халатности. Там немного прозвучала нецензурная лексика. Вы понимаете, какие слова мне сказать. Мне главное, чтобы у них был характер, чтобы они всегда играли до конца, чтобы они не ломались. Постараемся. Это можно исправить.