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Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 22:42 | Обновлено 31 июля 2026, 22:55
195
0

«Говорил, что забьем». Скрипник раскрыл секрет победы Зари

Главный тренер луганской «Зари» рассказал об удачном старте сезона

31 июля 2026, 22:42 | Обновлено 31 июля 2026, 22:55
195
0
«Говорил, что забьем». Скрипник раскрыл секрет победы Зари
ФК Заря. Виктор Скрипник
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Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу в стартовом туре над «Колосом» (2:0).

– Сегодня в стартовом матче у нас было много новых игроков, но для того их и брали, чтобы они нам помогали. Они понимают наши требования. Контрольные игры – все равно это не то. Следует понимать требования и во время чемпионата. Это самое важное.

Всегда хочется победить в первом матче. Тем более, такого крепкого соперника. Понятно, что красная карточка изменила игру. Но у них в итоге не было игрока впереди, а не в обороне.

Нам нужно было терпеть, продолжат давить и побеждать. Потребовались и нестандартные действия, как при нашем первом голе.

– О чем говорили в перерыве с командой?

– Говорил команде, что моменты есть, нужно продолжать и обязательно забьем. Так и вышло.

– Впереди у вас тоже сложные соперники. Насколько важна стартовая победа в психологическом плане?

– Конечно, важна. Сыграли хорошо, одержали победу – это придает позитива, помогает готовиться к следующим поединкам.

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Виктор Скрипник Заря Луганск Колос Ковалевка Заря - Колос чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Заря Луганск
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