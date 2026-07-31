«Говорил, что забьем». Скрипник раскрыл секрет победы Зари
Главный тренер луганской «Зари» рассказал об удачном старте сезона
Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу в стартовом туре над «Колосом» (2:0).
– Сегодня в стартовом матче у нас было много новых игроков, но для того их и брали, чтобы они нам помогали. Они понимают наши требования. Контрольные игры – все равно это не то. Следует понимать требования и во время чемпионата. Это самое важное.
Всегда хочется победить в первом матче. Тем более, такого крепкого соперника. Понятно, что красная карточка изменила игру. Но у них в итоге не было игрока впереди, а не в обороне.
Нам нужно было терпеть, продолжат давить и побеждать. Потребовались и нестандартные действия, как при нашем первом голе.
– О чем говорили в перерыве с командой?
– Говорил команде, что моменты есть, нужно продолжать и обязательно забьем. Так и вышло.
– Впереди у вас тоже сложные соперники. Насколько важна стартовая победа в психологическом плане?
– Конечно, важна. Сыграли хорошо, одержали победу – это придает позитива, помогает готовиться к следующим поединкам.
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