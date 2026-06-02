  4. Заря определилась с главным тренером на новый сезон. Что ждет Скрипника?
02 июня 2026, 10:51
Заря определилась с главным тренером на новый сезон. Что ждет Скрипника?

Опытный украинский специалист Виктор Скрипник останется во главе луганского клуба

Луганская «Заря» определилась с главным тренером, который будет возглавлять команду в следующем сезоне. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

Клуб Украинской Премьер-лиги продолжит доверять нынешнему наставнику Виктору Скрипнику, несмотря на слухи о возможной отставке, которые фигурировали в прессе.

Опытный 56-летний специалист продолжит готовить «Зарю» к новому сезону и проведет с командой полноценные тренировочные сборы.

Скрипник возглавил луганский клуб в июне 2025 года и провел во главе луганчан 31 матч, в которых одержал 12 побед, десять раз сыграл вничью и потерпел десять поражений.

В нынешнем сезоне «Заря» набрала 46 баллов и разместилась на восьмой позиции в турнирной таблице. Подопечные Скрипника провели последние шесть матчей без поражений (три победы, три ничьи).

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Виктор Скрипник
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
