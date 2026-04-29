Президент именитого клуба УПЛ недоволен тренером. Будут искать замену

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник может покинуть команду по окончании текущего сезона, сообщает издание UA-Football.

По информации источника, работой специалиста недоволен лично президент клуба Евгений Геллер.

Скорее всего, «мужики» будут искать замену тренеру. При этом отмечается, что Геллер в любом случае не планирует отпускать Скрипника и предложит специалисту должность в руководстве клуба.

В настоящее время «Заря» занимает 9-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги 2025/26, набрав 35 очков в 25 матчах чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что Виктор Скрипник планирует продолжить карьеру в Европе.