Президент именитого клуба УПЛ недоволен тренером. Будут искать замену
Виктор Скрипник близок к отставке из Зари
Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник может покинуть команду по окончании текущего сезона, сообщает издание UA-Football.
По информации источника, работой специалиста недоволен лично президент клуба Евгений Геллер.
Скорее всего, «мужики» будут искать замену тренеру. При этом отмечается, что Геллер в любом случае не планирует отпускать Скрипника и предложит специалисту должность в руководстве клуба.
В настоящее время «Заря» занимает 9-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги 2025/26, набрав 35 очков в 25 матчах чемпионата Украины.
Ранее сообщалось, что Виктор Скрипник планирует продолжить карьеру в Европе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
