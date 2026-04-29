Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Президент именитого клуба УПЛ недоволен тренером. Будут искать замену
Украина. Премьер лига
29 апреля 2026, 22:13
Президент именитого клуба УПЛ недоволен тренером. Будут искать замену

Виктор Скрипник близок к отставке из Зари

ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник может покинуть команду по окончании текущего сезона, сообщает издание UA-Football.

По информации источника, работой специалиста недоволен лично президент клуба Евгений Геллер.

Скорее всего, «мужики» будут искать замену тренеру. При этом отмечается, что Геллер в любом случае не планирует отпускать Скрипника и предложит специалисту должность в руководстве клуба.

В настоящее время «Заря» занимает 9-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги 2025/26, набрав 35 очков в 25 матчах чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что Виктор Скрипник планирует продолжить карьеру в Европе.

Виктор Скрипник Заря Луганск Евгений Геллер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка
Дмитрий Вус Источник: UA-Football
Оцените материал
(51)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем