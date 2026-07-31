Воспитанник Реала: «Когда меня пригласили в Карпаты, я даже не колебался»
Бруно Иглесиас доволен переходом в львовский клуб
Новичок «Карпат» Бруно Иглесиас поделился впечатлениями от перехода в львовский клуб.
23-летний воспитанник мадридского «Реала» присоединился к команде Франа Фернандеса на правах свободного агента.
«Когда появилась возможность перейти в «Карпаты», я даже не колебался. Это новый вызов, который я воспринял с большим энтузиазмом. Мне говорили, что «Карпаты» – один из крупнейших клубов Украины с замечательными болельщиками. С тех пор, как я приехал сюда, уже успел в этом убедиться. Моя цель в этом году – как можно больше помогать команде: голами, результативными передачами и хорошей игрой. Хотел бы, чтобы меня запомнили как футболиста, который всегда отдавал все силы ради команды», – заявил игрок.
Контракт с испанцем подписан по схеме «2+1». В «Карпатах» он будет играть под 21-м номером.
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