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Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 22:58 | Обновлено 31 июля 2026, 22:59
306
0

Воспитанник Реала: «Когда меня пригласили в Карпаты, я даже не колебался»

Бруно Иглесиас доволен переходом в львовский клуб

31 июля 2026, 22:58 | Обновлено 31 июля 2026, 22:59
306
0
Воспитанник Реала: «Когда меня пригласили в Карпаты, я даже не колебался»
ФК Карпаты. Бруно Иглесиас
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Новичок «Карпат» Бруно Иглесиас поделился впечатлениями от перехода в львовский клуб.

23-летний воспитанник мадридского «Реала» присоединился к команде Франа Фернандеса на правах свободного агента.

«Когда появилась возможность перейти в «Карпаты», я даже не колебался. Это новый вызов, который я воспринял с большим энтузиазмом. Мне говорили, что «Карпаты» – один из крупнейших клубов Украины с замечательными болельщиками. С тех пор, как я приехал сюда, уже успел в этом убедиться. Моя цель в этом году – как можно больше помогать команде: голами, результативными передачами и хорошей игрой. Хотел бы, чтобы меня запомнили как футболиста, который всегда отдавал все силы ради команды», – заявил игрок.

Контракт с испанцем подписан по схеме «2+1». В «Карпатах» он будет играть под 21-м номером.

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Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: ФК Карпаты Львов
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