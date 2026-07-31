Карпаты подписали экс-вингера Черноморца
«Львы» пополнили состав перспективным украинцем Владиславом Калиным
Как стало известно Sport.ua, 20-летний левый вингер Владислав Калин, который еще в позапрошлом сезоне дебютировал в УПЛ в составе «Черноморца» (в общей сложности провел 6 матчей в элитном дивизионе), продолжит карьеру в «Карпатах».
Последним клубом уроженца Ивано-Франковска и выпускника академии киевского «Динамо» был «Пробой». В весенней части прошлого сезона Первой лиги футболист провел 12 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 результативных передачи.
Также Калин выступал за юношеские команды португальского «Спортинга», «Динамо» и «Зари». Защищал цвета сборных Украины разных возрастов.
В 1-м туре нового сезона УПЛ «Карпаты» 1 августа сыграют в Кривом Роге с «Кривбассом».
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