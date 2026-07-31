Разгром Шахтера, победа Полесья, ЛНЗ поскромничает. Прогноз на дебютный тур

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В последний день июля стартует новый сезон чемпионата Украины. Дебютный тур УПЛ будет растянут на четыре игровые дни, к тому же, один матч («Динамо» – «Левый Берег») будет сыгран позже. Вашему вниманию – наиболее интересные моменты из предстоящих противостояний, плюс рекомендации для прогнозов.

Чемпионат Украины

1-й тур

31.07.2026

«Заря» – «Колос»

Для обеих команд финиш минувшего сезона прошел на мажорной ноте. Такое впечатления складывалось, что, продлись прошлый чемпионат еще немного, и «Колос» с «Зарей» финишировали бы еще выше в турнирной таблице. Однако о тех временах нужно уже забыть. Хоть воды с тех пор утекло и относительно немного, но сейчас уже совсем другая история, совсем другая картина. Прежде всего иная для команды Виктора Скрипника, который, кстати, в игре против «колосков» отметит серьезный тренерский юбилей – двухсотый поединок в УПЛ. Однако окромя этого факта, наставнику луганчан особо и нечем похвастаться: команда потеряла сразу несколько ведущих игроков, никого соответствующего уровня не взяв взамен. У «Колоса» тоже новых лиц практически нет, но, в отличие от «Зари», команда Руслана Костышина сохранила практически всех своих лидеров. Видится, что гости в этом поединке как минимум не проиграют. А учитывая тот факт, что в последних трех домашних поединках «Заря» неизменно уступала «Колосу», можно осторожно прогнозировать, что и в этот раз команда из Ковалевки выиграет.

1.08.2026

«Кривбасс» – «Карпаты»

Минус Мендоса, Араухо и Парако с одной стороны, и минус Домчак, Бруниньо и Сыч – с другой. В новом сезоне этим командам придется практически все начинать с чистого листа. То есть, нужно наигрывать новые связки. Особенно это касается команды из Кривого Рога. Тем не менее, есть основания предполагать, что ставка обоих соперников на атакующую игру сыграет и в новом сезоне. И в данном конкретном случае. Вполне может случиться и так, что футбол в этом поединке будет обоюдно безбашенным, но, тем не менее, напрашивается ставка «обе забьют». Что же касается итогового счета, то наиболее приоритетной при таком раскладе видится ничья.

Прогноз Sport.ua Кривбасс Карпаты Львов Обе забьют 1.96 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024 (21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

«Харьков» – «Верес»

Команда из едва ли не самой громкой трансферной кампанией против команды, которая эту трансферную кампанию в силу разных причин провалила. К тому же, у «Вереса» есть и травмированные среди игроков основы. «Харьков» видится очевидным фаворитом этого противостояния, однако, в то же время, «Верес» давно слывет командой, умеющей пить кровь у более статусных клубов. Тем не менее, сенсаций в этом поединке быть не должно: хозяева обязаны брать три очка.

Прогноз Sport.ua Харьков Верес Победа Харькова 1.50 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024 (21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

2.08.2026

«Черноморец» – «Полесье»

Ситуация похожа, как две капли воды, на предыдущую. «Полесье» активно играло на трансферном рынке, тогда как «Черноморец» играть на этом рынке не может по причине бана, посему приходится полагаться исключительно на арендованных. Если вкратце, то на данный момент эти соперники – из разных весовых категорий. Понятное дело, не в пользу команды из Южной Пальмиры. Минус для команды Руслана Ротаня в этой игре – травмы Волынца и Красничи, уход Гуцуляка и негативный осадок от вылета «Копенгагену» в ЛК. Но, по всей видимости, все эти достаточно весомые аргументы в игре против столь неубедительного оппонента и не будут весомыми. По всем раскладам, гости должны побеждать, не особо при этом напрягаясь.

«Эпицентр» – «Оболонь»

Едва ли не главный нюанс нынешней игры – «Эпицентр» впервые с момента выхода в элитный дивизион сыграет поединок на родной арене – в Каменце-Подольском. Скорее всего, этот фактор и окажется решающим в пользу хозяев. «Эпицентр» продолжил свою ставку на испанских легионеров, в то время как «Оболонь» продолжила свою ставку на отыскивание на нашем рынке недорогих (а то и вовсе бесплатных), но квалифицированных для наших широт исполнителей. Если не случится ничего сверхординарного, а предпосылок для этого не так уж и много, то хозяева должны брать свои тяжелые три очка.

Прогноз Sport.ua Эпицентр Оболонь Победа Эпицентра 2.18 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024 (21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

3.08.2026

«Буковина» – ЛНЗ

Не прошло и 32 года, как «Буковина» снова в элитном дивизионе.

В элитный дивизион команда из Черновцов вернулась феерически. Да и в межсезонье весьма неплохо поработала на трансферном рынке. Объективный минус – сразу несколько игроков основы выбыли по причине травм. А головная боль ЛНЗ – вылет команды из первого же раунда еврокубков. Вряд ли можно считать позитивным фактором и статус действующего вице-чемпиона, ведь теперь соперники будут выходить на команду из Черкасс с удвоенной энергией. Тем не менее, в плане кадрового ресурса у коллектива Виталия Пономарева все в порядке. Учитывая вышеизложенные факторы, можно предположить, что наиболее вероятным исходом этого поединка будет ничья.

«Шахтер» – «Кудровка»

Давид против Голиафа. И вряд ли футбольному Давиду в этом случае будет благоволить Фортуна: уж слишком разные бюджеты этих клубов, слишком разным способом они комплектуются, посему и слишком разные задачи в чемпионате будут решать. Да, для новичков «Шахтера» нужно время на адаптацию, да, там может возникнуть горе от ума, ведь слишком большой выбор, особенно в середине поля, но так и «Кудровке» еще только предстоит наигрывать новые игровые алгоритмы по ходу сезона. В общем, чтобы лишний раз не мудрствовать, можно ограничиться банальной фразой: явный фаворит в этом поединке должен одержать уверенную победу. Скорее всего, с крупным счетом.