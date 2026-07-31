Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
Украинец может продолжить карьеру в Ла Лиге
После завершения допингового дела будущее украинского вингера Михаила Мудрика в «Челси» остается неопределенным.
По информации СМИ, лондонский клуб планирует отправить 25-летнего футболиста в аренду уже в ходе нынешнего трансферного окна. В «Челси» считают, что такой вариант поможет украинцу быстрее набрать оптимальную форму после длительного перерыва без официальных матчей.
Ожидается, что в ближайшее время Мудрик присоединится к команде во время предсезонного турне в Гонконге, после чего руководство клуба определится с его дальнейшей судьбой.
Сообщается, что интерес к украинцу уже проявляют несколько представителей испанской Ла Лиги, которые рассматривают возможность аренды вингера до завершения сезона.
Напомним, Мудрик не выходил на поле в официальных матчах с ноября 2024 года из-за допингового дела. За «Челси» украинец провел 73 матча, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.
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