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  4. Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
Англия
31 июля 2026, 23:42 |
3858
5

Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол

Украинец может продолжить карьеру в Ла Лиге

31 июля 2026, 23:42 |
3858
5 Comments
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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После завершения допингового дела будущее украинского вингера Михаила Мудрика в «Челси» остается неопределенным.

По информации СМИ, лондонский клуб планирует отправить 25-летнего футболиста в аренду уже в ходе нынешнего трансферного окна. В «Челси» считают, что такой вариант поможет украинцу быстрее набрать оптимальную форму после длительного перерыва без официальных матчей.

Ожидается, что в ближайшее время Мудрик присоединится к команде во время предсезонного турне в Гонконге, после чего руководство клуба определится с его дальнейшей судьбой.

Сообщается, что интерес к украинцу уже проявляют несколько представителей испанской Ла Лиги, которые рассматривают возможность аренды вингера до завершения сезона.

Напомним, Мудрик не выходил на поле в официальных матчах с ноября 2024 года из-за допингового дела. За «Челси» украинец провел 73 матча, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.

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Михаил Мудрик трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Челси аренда игрока
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
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Так ми ж не до ділилися ще серіал про Трубина, Ризника,Пономаренко та Циганкова, Зинченка...
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+4
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Олійченко побіг в атаку🤣
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+2
Понеслось бл..дь. Ну Дмитро, ну навіщо? Так все добре було пару днів... 
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+2
Почалось все спочатку....
Навіщо?
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+1
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