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  4. Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
Англия
01 августа 2026, 21:48 |
2539
2

Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала

Украинец может перейти в «Страсбург»

01 августа 2026, 21:48 |
2539
2 Comments
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Возвращение Михаила Мудрика в «Челси» после окончания дисквалификации не гарантирует украинцу места в основном составе.

Как сообщают британские СМИ, вингер уже в ближайшие дни присоединится к команде Хаби Алонсо во время предсезонного турне. Однако за время его отсутствия конкуренция на левом фланге атаки существенно возросла.

Если до отстранения Мудрик боролся за место в стартовом составе преимущественно с Джейдоном Санчо, то теперь главным претендентом на эту позицию является Морган Роджерс, которого «Челси» приобрел за рекордную для клуба сумму. В Лондоне рассчитывают, что новичок сразу станет ключевым игроком команды.

Кроме того, отлично проявляет себя и Джейми Гиттенс. Английский вингер успешно проходит предсезонную подготовку и уже отличился голами в нескольких контрольных матчах, что еще больше усложняет задачу для украинца.

Именно поэтому оптимальным вариантом для Мудрика должна стать аренда. Главным фаворитом на аренду игрока называют французский «Страсбург», с которым у «Челси» тесные партнерские связи.

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Михаил Мудрик трансферы АПЛ трансферы трансферы Лиги 1 Страсбург аренда игрока
Дмитрий Олийченко Источник: The Chelsea Chronicle
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Комментарии 2
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Ну огонь же.
Удачи если правда
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Хто там що пише , це їх робота, міркувати , ананізуюти.Пусті вкиди все  це 
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