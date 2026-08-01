Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала

Возвращение Михаила Мудрика в «Челси» после окончания дисквалификации не гарантирует украинцу места в основном составе.

Как сообщают британские СМИ, вингер уже в ближайшие дни присоединится к команде Хаби Алонсо во время предсезонного турне. Однако за время его отсутствия конкуренция на левом фланге атаки существенно возросла.

Если до отстранения Мудрик боролся за место в стартовом составе преимущественно с Джейдоном Санчо, то теперь главным претендентом на эту позицию является Морган Роджерс, которого «Челси» приобрел за рекордную для клуба сумму. В Лондоне рассчитывают, что новичок сразу станет ключевым игроком команды.

Кроме того, отлично проявляет себя и Джейми Гиттенс. Английский вингер успешно проходит предсезонную подготовку и уже отличился голами в нескольких контрольных матчах, что еще больше усложняет задачу для украинца.

Именно поэтому оптимальным вариантом для Мудрика должна стать аренда. Главным фаворитом на аренду игрока называют французский «Страсбург», с которым у «Челси» тесные партнерские связи.