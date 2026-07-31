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  4. Без Синнера, Алькараса и Джоковича. Состоялся жребий ATP 1000 в Монреале
ATP
31 июля 2026, 21:05 | Обновлено 31 июля 2026, 21:09
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0

Без Синнера, Алькараса и Джоковича. Состоялся жребий ATP 1000 в Монреале

Канадский Мастерс пройдет со 2 по 13 августа

31 июля 2026, 21:05 | Обновлено 31 июля 2026, 21:09
195
0
Без Синнера, Алькараса и Джоковича. Состоялся жребий ATP 1000 в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
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Стали известны результаты жеребьевки на хардовом турнире ATP 1000 в Монреале, Канада.

Именитые теннисисты – итальянец Янник Синнер (ATP 1), серб Новак Джокович (ATP 5) и испанец Карлос Алькарас (ATP 3) – не сыграют на хардовом турнире в Канаде.

Первый номер посева получил немецкий теннисист Александр Зверев (ATP 2), который начнет выступления с 1/32 финала. Его соперником будет либо Лоренцо Сонего, либо Таллон Грикспор.

Второй сеяный, представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (ATP 4) сыграет стартовый поединок либо с Лукой Ван Аше, либо с квалифайером.

Третий сеяный на турнире – австралиец Алекс де Минаур (ATP 6) – начнет выступления со второго круга и сыграет либо с Джеймсом Даквортом, либо с квалифайером.

Нейтральный теннисист Даниил Медведев (ATP 7) получил четвертый номер посева и сыграет поединок второго круга либо с Джованни Мпеши Перрикаром, либо с Ботиком ван де Зандсхулпом.

Мастерс в Монреале пройдет со 2 по 13 августа. Действующий чемпион – американец Бен Шелтон.

Возможны четвертьфиналы по посеву:

  • Александр Зверев [1] – Тейлор Фритц [7]
  • Даниил Медведев [4] – Бен Шелтон [5]
  • Иржи Легечка [8] – Алекс де Минаур [3]
  • Флавио Коболли [6] – Феликс Оже-Альяссим [2]

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ATP Монреаль Александр Зверев Феликс Оже-Альяссим Алекс де Минаур Даниил Медведев Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер Новак Джокович Тейлор Фритц Бен Шелтон Иржи Легечка Флавио Коболли жеребьевка
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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