Без Синнера, Алькараса и Джоковича. Состоялся жребий ATP 1000 в Монреале

Стали известны результаты жеребьевки на хардовом турнире ATP 1000 в Монреале, Канада.

Именитые теннисисты – итальянец Янник Синнер (ATP 1), серб Новак Джокович (ATP 5) и испанец Карлос Алькарас (ATP 3) – не сыграют на хардовом турнире в Канаде.

Первый номер посева получил немецкий теннисист Александр Зверев (ATP 2), который начнет выступления с 1/32 финала. Его соперником будет либо Лоренцо Сонего, либо Таллон Грикспор.

Второй сеяный, представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (ATP 4) сыграет стартовый поединок либо с Лукой Ван Аше, либо с квалифайером.

Третий сеяный на турнире – австралиец Алекс де Минаур (ATP 6) – начнет выступления со второго круга и сыграет либо с Джеймсом Даквортом, либо с квалифайером.

Нейтральный теннисист Даниил Медведев (ATP 7) получил четвертый номер посева и сыграет поединок второго круга либо с Джованни Мпеши Перрикаром, либо с Ботиком ван де Зандсхулпом.

Мастерс в Монреале пройдет со 2 по 13 августа. Действующий чемпион – американец Бен Шелтон.

Возможны четвертьфиналы по посеву: