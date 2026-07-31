Без Синнера, Алькараса и Джоковича. Состоялся жребий ATP 1000 в Монреале
Канадский Мастерс пройдет со 2 по 13 августа
Стали известны результаты жеребьевки на хардовом турнире ATP 1000 в Монреале, Канада.
Именитые теннисисты – итальянец Янник Синнер (ATP 1), серб Новак Джокович (ATP 5) и испанец Карлос Алькарас (ATP 3) – не сыграют на хардовом турнире в Канаде.
Первый номер посева получил немецкий теннисист Александр Зверев (ATP 2), который начнет выступления с 1/32 финала. Его соперником будет либо Лоренцо Сонего, либо Таллон Грикспор.
Второй сеяный, представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (ATP 4) сыграет стартовый поединок либо с Лукой Ван Аше, либо с квалифайером.
Третий сеяный на турнире – австралиец Алекс де Минаур (ATP 6) – начнет выступления со второго круга и сыграет либо с Джеймсом Даквортом, либо с квалифайером.
Нейтральный теннисист Даниил Медведев (ATP 7) получил четвертый номер посева и сыграет поединок второго круга либо с Джованни Мпеши Перрикаром, либо с Ботиком ван де Зандсхулпом.
Мастерс в Монреале пройдет со 2 по 13 августа. Действующий чемпион – американец Бен Шелтон.
Возможны четвертьфиналы по посеву:
- Александр Зверев [1] – Тейлор Фритц [7]
- Даниил Медведев [4] – Бен Шелтон [5]
- Иржи Легечка [8] – Алекс де Минаур [3]
- Флавио Коболли [6] – Феликс Оже-Альяссим [2]
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