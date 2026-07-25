Синнер и Джокович пропустят Мастерс в Монреале
На турнире АТР 1000 в Канаде не сыграет и Карлос Алькарас
Именитые теннисисты – Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Новак Джокович (Сербия, ATP 7) – не сыграют на хардовом турнире АТР 1000 в Монреале, Канада.
Янник является чемпионом всех Мастерсов в 2026 году. Его общий винстрик на соревнованиях категории АТР 1000 составляет рекордные 34 матча.
Теперь первый номер посева в Монреале получит Александр Зверев. Вторым сеяным будет Феликс Оже-Альяссим. Крупный канадский турнир пройдет со 2 по 13 августа.
Мастерс в Монреале также пропустит звездный Карлос Алькарас (Испания, ATP 3), который все еще восстанавливается от травмы запястья. Ни Синнер, ни Алькарас, ни Джокович не потеряют никаких очков – в прошлом году они также пропустили Открытый чемпионат Канады, который проходил на кортах Торонто.
Синнера в основной сетке Монреаля заменит Валентен Ройе, Алькараса – Ян-Леннард Штруфф, а Джоковича – Мартон Фучович.
Ожидается, что Синнер, Алькарас и Джокович начнут хардовую серию на второй неделе августа – они находятся в заявке на турнир АТР 1000 в Цинциннати.
Инфографика
Jannik Sinner and Novak Djokovic have withdrawn from the National Bank Open presented by Rogers.— Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) July 24, 2026
Félix Auger-Aliassime will be the tournament’s No. 2 seed.
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