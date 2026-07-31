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  4. WTA 1000 Торонто. Жребий: соперницы украинок. Свитолина и Костюк ожидают
WTA
31 июля 2026, 20:19 | Обновлено 31 июля 2026, 20:34
1539
0

WTA 1000 Торонто. Жребий: соперницы украинок. Свитолина и Костюк ожидают

С первого раунда тысячника в Канаде стартуют Олейникова, Калинина и Стародубцева

31 июля 2026, 20:19 | Обновлено 31 июля 2026, 20:34
1539
0
WTA 1000 Торонто. Жребий: соперницы украинок. Свитолина и Костюк ожидают
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Элина Свитолина в Торонто, 2024 год
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31 июля состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Торонто, Канада.

Украину на канадском тысячнике представят пять теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

Свитолина и Костюк получили девятый и десятый номера посева соответственно. Элина и Марта начнут выступления со второго раунда и пока что ожидают первых соперниц.

Свитолина в 1/32 финала встретится с победительницей поединка Джессика Бузас Манейро – Ариана Арсено, а Костюк сыграет либо против квалифайера, либо против Кетрин Себов.

Олейникова в первом круге выйдет на корт против Каролины Плишковой. Если Александра сумеет пройти в 1/32 финала, то сыграет с пятой сеяной Миррой Андреевой.

Калинина на старте тысячника встретится с Анной Бондар. Далее у Ангелины возможна Элизе Мертенс, которая посеяна под 20-м номером.

Стародубцева в 1/64 финала поборется с теннисисткой, которая преодолеет квалификацию. Во втором круге Юлию уже ожидает 14-я сеяная Сорана Кырстя.

Матчи основной сетки в Торонто состоятся со 2 по 13 августа. Действующей чемпионкой турнира является Виктория Мбоко, которая не сыграет на тысячнике из-за травмы.

Соперницы украинок на тысячнике в Торонто:

Элина Свитолина [9] – BYE
Джессика Боусас Манейро – Ариана Арсено [WC]

Марта Костюк [10] – BYE
Кетрин Себов [WC] – квалифайер

Александра Олейникова – Каролина Плишкова
Мирра Андреева [5] – BYE

Ангелина Калинина – Анна Бондар
Элизе Мертенс [20] – BYE

Юлия Стародубцева – квалифайер
Сорана Кырстя [14] – BYE

Потенциальные четвертьфиналы в Торонто по посеву:

  • Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова [8]
  • Джессика Пегула [3] – Ига Свентек [7]
  • Линда Носкова [6] – Коко Гауфф [4]
  • Мирра Андреева [5] – Елена Рыбакина [2]
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Элина Свитолина Марта Костюк Александра Олейникова Каролина Плишкова Ангелина Калинина Юлия Стародубцева Анна Бондар WTA Торонто жеребьевка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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