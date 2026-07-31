WTA 1000 Торонто. Жребий: соперницы украинок. Свитолина и Костюк ожидают

31 июля состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Торонто, Канада.

Украину на канадском тысячнике представят пять теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

Свитолина и Костюк получили девятый и десятый номера посева соответственно. Элина и Марта начнут выступления со второго раунда и пока что ожидают первых соперниц.

Свитолина в 1/32 финала встретится с победительницей поединка Джессика Бузас Манейро – Ариана Арсено, а Костюк сыграет либо против квалифайера, либо против Кетрин Себов.

Олейникова в первом круге выйдет на корт против Каролины Плишковой. Если Александра сумеет пройти в 1/32 финала, то сыграет с пятой сеяной Миррой Андреевой.

Калинина на старте тысячника встретится с Анной Бондар. Далее у Ангелины возможна Элизе Мертенс, которая посеяна под 20-м номером.

Стародубцева в 1/64 финала поборется с теннисисткой, которая преодолеет квалификацию. Во втором круге Юлию уже ожидает 14-я сеяная Сорана Кырстя.

Матчи основной сетки в Торонто состоятся со 2 по 13 августа. Действующей чемпионкой турнира является Виктория Мбоко, которая не сыграет на тысячнике из-за травмы.

Соперницы украинок на тысячнике в Торонто:

Элина Свитолина [9] – BYE

Джессика Боусас Манейро – Ариана Арсено [WC]



Марта Костюк [10] – BYE

Кетрин Себов [WC] – квалифайер



Александра Олейникова – Каролина Плишкова

Мирра Андреева [5] – BYE



Ангелина Калинина – Анна Бондар

Элизе Мертенс [20] – BYE



Юлия Стародубцева – квалифайер

Сорана Кырстя [14] – BYE

Потенциальные четвертьфиналы в Торонто по посеву: