WTA 1000 Торонто. Жребий: соперницы украинок. Свитолина и Костюк ожидают
С первого раунда тысячника в Канаде стартуют Олейникова, Калинина и Стародубцева
31 июля состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Торонто, Канада.
Украину на канадском тысячнике представят пять теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.
Свитолина и Костюк получили девятый и десятый номера посева соответственно. Элина и Марта начнут выступления со второго раунда и пока что ожидают первых соперниц.
Свитолина в 1/32 финала встретится с победительницей поединка Джессика Бузас Манейро – Ариана Арсено, а Костюк сыграет либо против квалифайера, либо против Кетрин Себов.
Олейникова в первом круге выйдет на корт против Каролины Плишковой. Если Александра сумеет пройти в 1/32 финала, то сыграет с пятой сеяной Миррой Андреевой.
Калинина на старте тысячника встретится с Анной Бондар. Далее у Ангелины возможна Элизе Мертенс, которая посеяна под 20-м номером.
Стародубцева в 1/64 финала поборется с теннисисткой, которая преодолеет квалификацию. Во втором круге Юлию уже ожидает 14-я сеяная Сорана Кырстя.
Матчи основной сетки в Торонто состоятся со 2 по 13 августа. Действующей чемпионкой турнира является Виктория Мбоко, которая не сыграет на тысячнике из-за травмы.
Соперницы украинок на тысячнике в Торонто:
Элина Свитолина [9] – BYE
Джессика Боусас Манейро – Ариана Арсено [WC]
Марта Костюк [10] – BYE
Кетрин Себов [WC] – квалифайер
Александра Олейникова – Каролина Плишкова
Мирра Андреева [5] – BYE
Ангелина Калинина – Анна Бондар
Элизе Мертенс [20] – BYE
Юлия Стародубцева – квалифайер
Сорана Кырстя [14] – BYE
Потенциальные четвертьфиналы в Торонто по посеву:
- Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова [8]
- Джессика Пегула [3] – Ига Свентек [7]
- Линда Носкова [6] – Коко Гауфф [4]
- Мирра Андреева [5] – Елена Рыбакина [2]
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