Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Карпаты
Поединок первого тура Украинской Премьер-лиги состоится 1 августа в 13:00 по киевскому времени
В матче первого тура Украинской Премьер-лиги, который состоится в субботу, 1 августа, встретятся криворожский «Кривбасс» и львовские «Карпаты».
Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени, команды сыграют на стадионе «Горняк». Главным арбитром назначен Александр Афанасьев.
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Во время тренировочных сборов подопечные Патрика ван Леувена одержали одну победу при четырех поражения. В активе «львов» – пять побед, две ничьи и одно поражение.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
Букмекеры betking оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3,34 для «Кривбасса» и 2,26 для «Карпат». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
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