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Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 22:27 |
81
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Карпаты

Поединок первого тура Украинской Премьер-лиги состоится 1 августа в 13:00 по киевскому времени

31 июля 2026, 22:27 |
81
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Карпаты
ФК Карпаты Львов
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В матче первого тура Украинской Премьер-лиги, который состоится в субботу, 1 августа, встретятся криворожский «Кривбасс» и львовские «Карпаты».

Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени, команды сыграют на стадионе «Горняк». Главным арбитром назначен Александр Афанасьев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во время тренировочных сборов подопечные Патрика ван Леувена одержали одну победу при четырех поражения. В активе «львов» – пять побед, две ничьи и одно поражение.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры betking оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3,34 для «Кривбасса» и 2,26 для «Карпат». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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Я так розумію тепер в годині 100 хвилин чи мінімум 90.
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