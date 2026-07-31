В матче первого тура Украинской Премьер-лиги, который состоится в субботу, 1 августа, встретятся криворожский «Кривбасс» и львовские «Карпаты».

Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени, команды сыграют на стадионе «Горняк». Главным арбитром назначен Александр Афанасьев.

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Во время тренировочных сборов подопечные Патрика ван Леувена одержали одну победу при четырех поражения. В активе «львов» – пять побед, две ничьи и одно поражение.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

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