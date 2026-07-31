У Украины нет побед в еврокубках этого сезона, у Латвии – 10

В еврокубках подошли к концу две предварительные стадии. По их итогам Украина осталась без двух представителей из четырех с риском потерять и третью команду.

Украинские коллективы провели уже восемь матчей, но ни разу не победили в основное время противостояний: пять ничьих и три поражения. «Динамо» продолжает борьбу в Лиге конференций, «Шахтер» – стартует в этапе лиги Лиги чемпионов.

10 побед в евросезоне добыли команды из Латвии, 9 – из Азербайджана, 8 – из Эстонии, 7 – из Финляндии.