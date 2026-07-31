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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилил оборону бразильским защитником
Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 19:04 |
480
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилил оборону бразильским защитником

Андрей Сантос в новом сезоне будет играть за Верес

31 июля 2026, 19:04 |
480
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилил оборону бразильским защитником
НК Верес. Андрей Сантос
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21-летний центральный защитник Андрей Сантос в новом сезоне усилит оборону ровенского Вереса. Бразильский легионер будет выступать в составе «красно-черных» на правах годовой аренды. Также у Вереса будет опция первоочередного выкупа футболиста у его нынешнего клуба – азербайджанского Сабаха.

Андрей Сантос родился 20 марта 2005 года в Итабуне (штат Баия, Бразилия). Рост – 193 см. Вес – 82 кг. Игровое амплуа – центральный защитник. Воспитанник футбольных клубов VOCEM и Canaã.

Перед началом прошлого сезона подписал контракт с азербайджанским Сабахом, в составе которого также сыграл два матча квалификации Лиги конференций УЕФА. Чемпион Азербайджана и обладатель Кубка Азербайджана в прошлом сезоне.

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Руслан Полищук Источник: ФК Верес
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