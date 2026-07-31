ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилил оборону бразильским защитником

21-летний центральный защитник Андрей Сантос в новом сезоне усилит оборону ровенского Вереса. Бразильский легионер будет выступать в составе «красно-черных» на правах годовой аренды. Также у Вереса будет опция первоочередного выкупа футболиста у его нынешнего клуба – азербайджанского Сабаха.

Андрей Сантос родился 20 марта 2005 года в Итабуне (штат Баия, Бразилия). Рост – 193 см. Вес – 82 кг. Игровое амплуа – центральный защитник. Воспитанник футбольных клубов VOCEM и Canaã.

Перед началом прошлого сезона подписал контракт с азербайджанским Сабахом, в составе которого также сыграл два матча квалификации Лиги конференций УЕФА. Чемпион Азербайджана и обладатель Кубка Азербайджана в прошлом сезоне.