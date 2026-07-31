ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал контракт с сыном экс-игрока сборной Украины
Даниил Чечер продолжит выступать за «волков» из Ровно
Ровенский Верес официально объявил о продолжении сотрудничества с украинским защитником Даниилом Чечером. Об этом пишет клубная пресс-служба «волков».
«Поздравляем с продлением контракта», – лаконично говорится в сообщении
В состав красно-черных футболист присоединился летом 2024 года. За два сезона в составе главной команды Вереса он сыграл 17 матчей, но не сумел отличиться результативными действиями.
Даниил Чечер – сын известного украинского защитника Вячеслава Чечера. Вячеслав в свое время стал легендой донецкого Металлурга, а также выступал за Карпаты (Львов), Зорю (Луганск), Кривбасс (Кривой Рог) и другие клубы. В активе Чечера-старшего есть 5 матчей за национальную сборную Украины.
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