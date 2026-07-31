Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Колос перед матчем-открытием УПЛ подписал правого защитника
Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 17:25 | Обновлено 31 июля 2026, 18:07
698
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос перед матчем-открытием УПЛ подписал правого защитника

К команде из Ковалевки присоединился Александр Савчук, который защищал цвета Ужгорода

31 июля 2026, 17:25 | Обновлено 31 июля 2026, 18:07
698
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос перед матчем-открытием УПЛ подписал правого защитника
ФК Колос. Александр Савчук
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

31 июля Колос из Ковалевки официально объявил о трансфере 21-летнего правого защитника Александра Савчука из Ужгорода.

Савчук – универсальный защитник. Александр также может сыграть на позиции правого фулбека и центрбека.

Контракт Колоса и Савчука рассчитан до лета 2027 года. Команда из Ковалевки подписала Александра на правах свободного агента.

На портале Transfermarkt указано, что Савчук будет играть за Колос-2. В прошлом сезоне Александр отыграл 31 матч во Второй лиге, голевыми действивями не отличился.

В пятницу Колос сыграет против Зари в 1-м туре нового сезона УПЛ – этот матч откроет новую кампанию чемпионата Украины.

ФОТО. Александр Савчук – игрок Колоса

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Реала продолжит карьеру в УПЛ
ФОТО. В матче Заря – Колос показана первая красная карточка сезона УПЛ
Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ужгород Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ Александр Савчук
Даниил Агарков Источник: ФК Колос Ковалевка
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Артем ДОВБИК: «Тренер Болоньи задал мне только один вопрос»
Футбол | 31 июля 2026, 18:32 1
ВИДЕО. Артем ДОВБИК: «Тренер Болоньи задал мне только один вопрос»
ВИДЕО. Артем ДОВБИК: «Тренер Болоньи задал мне только один вопрос»

Игрок перебрался в Болонью из Ромы

Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Футбол | 31 июля 2026, 06:05 0
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца

Черкасская команда на выезде в серии пенальти уступила бельгийскому Генту

Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Футбол | 31.07.2026, 08:08
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
Футбол | 31.07.2026, 18:10
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
Свитолина удачно стартовала в Вашингтоне, одолев зашифрованную россиянку
Теннис | 31.07.2026, 06:01
Свитолина удачно стартовала в Вашингтоне, одолев зашифрованную россиянку
Свитолина удачно стартовала в Вашингтоне, одолев зашифрованную россиянку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
31.07.2026, 06:23 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
30.07.2026, 13:55 24
Футбол
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
30.07.2026, 22:41 280
Футбол
Сборная Украины определила своё место в турнирной таблице Лиги наций
Сборная Украины определила своё место в турнирной таблице Лиги наций
30.07.2026, 17:05 5
Волейбол
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
30.07.2026, 11:13 31
Футбол
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
30.07.2026, 22:42 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем