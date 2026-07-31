ОФИЦИАЛЬНО. Колос перед матчем-открытием УПЛ подписал правого защитника

31 июля Колос из Ковалевки официально объявил о трансфере 21-летнего правого защитника Александра Савчука из Ужгорода.

Савчук – универсальный защитник. Александр также может сыграть на позиции правого фулбека и центрбека.

Контракт Колоса и Савчука рассчитан до лета 2027 года. Команда из Ковалевки подписала Александра на правах свободного агента.

На портале Transfermarkt указано, что Савчук будет играть за Колос-2. В прошлом сезоне Александр отыграл 31 матч во Второй лиге, голевыми действивями не отличился.

В пятницу Колос сыграет против Зари в 1-м туре нового сезона УПЛ – этот матч откроет новую кампанию чемпионата Украины.

ФОТО. Александр Савчук – игрок Колоса