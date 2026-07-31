31 июля стартует новый сезон Украинской Премьер-лиги 2026/27 – чемпионат откроют команды Заря и Колос.

Встреча 1-го тура между Зарей и Колосом начнется в 18:00 по Киеву на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего поединка будет Роман Блавацкий из Львова.

Наставником Зари является Виктор Скрипник, коуч Колоса – Руслан Костышин.

Во втором туре УПЛ Заря сыграет против Кривбасса, а Колос проведет поединок с Черноморцем.

Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.