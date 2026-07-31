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Премьер-лига
Заря
31.07.2026 18:00 – перерыв 0 : 0
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 18:00 |
980
0

Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча-открытия сезона УПЛ 2026/27

31 июля 2026, 18:00 |
980
0
Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виктор Скрипник и Руслан Костишин
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31 июля стартует новый сезон Украинской Премьер-лиги 2026/27 – чемпионат откроют команды Заря и Колос.

Встреча 1-го тура между Зарей и Колосом начнется в 18:00 по Киеву на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего поединка будет Роман Блавацкий из Львова.

Наставником Зари является Виктор Скрипник, коуч Колоса – Руслан Костышин.

Во втором туре УПЛ Заря сыграет против Кривбасса, а Колос проведет поединок с Черноморцем.

Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Заря – Колос
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Трансляция матча В эфире

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События матча

9’
Никита Бурда (Колос Ковалевка) получает красную карточку.
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Заря Луганск Колос Ковалевка смотреть онлайн Заря - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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