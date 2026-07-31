Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча-открытия сезона УПЛ 2026/27
31 июля стартует новый сезон Украинской Премьер-лиги 2026/27 – чемпионат откроют команды Заря и Колос.
Встреча 1-го тура между Зарей и Колосом начнется в 18:00 по Киеву на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящего поединка будет Роман Блавацкий из Львова.
Наставником Зари является Виктор Скрипник, коуч Колоса – Руслан Костышин.
Во втором туре УПЛ Заря сыграет против Кривбасса, а Колос проведет поединок с Черноморцем.
Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
События матча
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