Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Больше, чем просто команда». Сыч эмоционально попрощался с Карпатами
Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 16:44 |
304
1

«Больше, чем просто команда». Сыч эмоционально попрощался с Карпатами

Алексей летом перешел в киевское «Динамо»

31 июля 2026, 16:44 |
304
1 Comments
«Больше, чем просто команда». Сыч эмоционально попрощался с Карпатами
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Сыч
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Правый защитник «Динамо» Алексей Сыч попрощался с «Карпатами», из которых он перебрался к киевлянам во время летнего трансферного окна.

«Этот клуб стал для меня намного больше, чем просто командой. Здесь я рос как футболист и как человек, пережил незабываемые эмоции, победы и сложные моменты, которые сделали меня сильнее.

Я безгранично благодарен каждому, кто был рядом на этом пути, за вашу поддержку и преданность.

Настало время сделать новый шаг в карьере и принять новый вызов. Я ухожу с огромным уважением и благодарностью ко всем, кто был частью этой истории.

Желаю клубу только успехов, больших побед и яркого будущего. Спасибо «Карпаты» Львов», — написал Сыч на личной странице в Instagram.

Сыч уже дебютировал за «Динамо», выйдя в стартовом составе на ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы против ПАОКа (0:2).

«Бело-синие» уступили грекам со счетом 2:5 по итогам двух матчей и продолжат еврокубковый путь в Лиге конференций, где их ожидает противостояние с азербайджанским «Карабахом».

По теме:
Старт сезона УПЛ 2026/27. Заря – Колос: обнародованы стартовые составы
Сергей ДИРЯВКА: «Лобановский бы за это убрал его из команды»
ЮКСА – Александрия – 4:4. Открытый футбол. Видео голов и обзор матча
Алексей Сыч Карпаты Львов Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Волейбол | 30 июля 2026, 16:25 42
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы

Сборная Украины по волейболу провела заключительный матч четвертьфинала

Сборная Украины определила своё место в турнирной таблице Лиги наций
Волейбол | 30 июля 2026, 17:05 5
Сборная Украины определила своё место в турнирной таблице Лиги наций
Сборная Украины определила своё место в турнирной таблице Лиги наций

«Сине-желтые» завершили турнир на 7-м месте

Костюк объяснил громкое фиаско Динамо в матче с ПАОКом
Футбол | 31.07.2026, 08:48
Костюк объяснил громкое фиаско Динамо в матче с ПАОКом
Костюк объяснил громкое фиаско Динамо в матче с ПАОКом
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Футбол | 31.07.2026, 08:08
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Жозе Моуриньо выбрал восемь игроков, которые должны покинуть Реал
Футбол | 31.07.2026, 14:37
Жозе Моуриньо выбрал восемь игроков, которые должны покинуть Реал
Жозе Моуриньо выбрал восемь игроков, которые должны покинуть Реал
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олексію бажаю удачі, щоб довго там не затримувався. Все ще не вірю що за нього Карпатам вдалось так гарно заробити, коли він навіть у нас був ніяким 😁
Ответить
0
Популярные новости
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
30.07.2026, 00:01 6
Футбол
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
30.07.2026, 23:48 38
Футбол
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
30.07.2026, 22:42 29
Футбол
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
30.07.2026, 09:12 2
Футбол
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
30.07.2026, 08:57 1
Бокс
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
31.07.2026, 06:23 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
30.07.2026, 13:55 24
Футбол
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
30.07.2026, 11:13 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем