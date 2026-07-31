«Больше, чем просто команда». Сыч эмоционально попрощался с Карпатами
Алексей летом перешел в киевское «Динамо»
Правый защитник «Динамо» Алексей Сыч попрощался с «Карпатами», из которых он перебрался к киевлянам во время летнего трансферного окна.
«Этот клуб стал для меня намного больше, чем просто командой. Здесь я рос как футболист и как человек, пережил незабываемые эмоции, победы и сложные моменты, которые сделали меня сильнее.
Я безгранично благодарен каждому, кто был рядом на этом пути, за вашу поддержку и преданность.
Настало время сделать новый шаг в карьере и принять новый вызов. Я ухожу с огромным уважением и благодарностью ко всем, кто был частью этой истории.
Желаю клубу только успехов, больших побед и яркого будущего. Спасибо «Карпаты» Львов», — написал Сыч на личной странице в Instagram.
Сыч уже дебютировал за «Динамо», выйдя в стартовом составе на ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы против ПАОКа (0:2).
«Бело-синие» уступили грекам со счетом 2:5 по итогам двух матчей и продолжат еврокубковый путь в Лиге конференций, где их ожидает противостояние с азербайджанским «Карабахом».
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