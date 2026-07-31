«Больше, чем просто команда». Сыч эмоционально попрощался с Карпатами

Правый защитник «Динамо» Алексей Сыч попрощался с «Карпатами», из которых он перебрался к киевлянам во время летнего трансферного окна.

«Этот клуб стал для меня намного больше, чем просто командой. Здесь я рос как футболист и как человек, пережил незабываемые эмоции, победы и сложные моменты, которые сделали меня сильнее.

Я безгранично благодарен каждому, кто был рядом на этом пути, за вашу поддержку и преданность.

Настало время сделать новый шаг в карьере и принять новый вызов. Я ухожу с огромным уважением и благодарностью ко всем, кто был частью этой истории.

Желаю клубу только успехов, больших побед и яркого будущего. Спасибо «Карпаты» Львов», — написал Сыч на личной странице в Instagram.