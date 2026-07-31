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31 июля 2026, 15:04 | Обновлено 31 июля 2026, 15:05
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Украинские футболисты забили 13 голов в еврокубках в сезоне 2026/27

Вспомним всех украинских игроков, уже отличившихся голами в текущем сезоне еврокубков

31 июля 2026, 15:04 | Обновлено 31 июля 2026, 15:05
132
0
Украинские футболисты забили 13 голов в еврокубках в сезоне 2026/27
ФК Жальгиріс. Станислав Беленький
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27-летний форвард литовского Жальгириса Станислав Беленький после хет-трика в ворота Динамо Тбилиси во втором квалификационном раунде Лиги конференций стал лучшим бомбардиром в еврокубках 2026/27 среди украинских футболистов.

В активе нападающего уже 4 забитых мяча в текущей еврокампании (еще один гол был забит в ворота Петроваца на предыдущей стадии турнира).

На второе место среди украинцев вышел нападающий Андерлехта Даниил Сикан, во втором матче подряд отличившийся голом в ворота Хаммарбю во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Всего на счету украинских футболистов уже 13 голов в евросезоне 2026/27: 1 – в Лиге чемпионов, 3 – в Лиге Европы и 9 – в Лиге конференций.

Голы украинских футболистов в еврокубках в сезоне 2026/27

  • 4 – Станислав Беленький (Жальгирис): ЛК, против Динамо Тбилиси (хет-трик) и Петроваца
  • 2 – Даниил Сикан (Андерлехт): ЛЕ, против Хаммарбю (по одному голу в двух матчах)
  • 1 – Николай Кухаревич (Слован): ЛЧ, против Иберии 1999
  • 1 – Владимир Бражко (Динамо): ЛЕ, против ПАОКа
  • 1 – Александр Мусолитин (Нимме Калью): ЛК, против Линфилда
  • 1 – Олег Федор (Полесье): ЛК, против Копенгагена
  • 1 – Игорь Краснопир (Полесье): ЛК, против Копенгагена
  • 1 – Александр Филиппов (Полесье): ЛК, против Копенгагена
  • 1 – Николай Гайдучик (Полесье): ЛК, против Копенгагена
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статистика Даниил Сикан Станислав Беленький Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций лучший бомбардир
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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