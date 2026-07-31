Украинские футболисты забили 13 голов в еврокубках в сезоне 2026/27

27-летний форвард литовского Жальгириса Станислав Беленький после хет-трика в ворота Динамо Тбилиси во втором квалификационном раунде Лиги конференций стал лучшим бомбардиром в еврокубках 2026/27 среди украинских футболистов.

В активе нападающего уже 4 забитых мяча в текущей еврокампании (еще один гол был забит в ворота Петроваца на предыдущей стадии турнира).

На второе место среди украинцев вышел нападающий Андерлехта Даниил Сикан, во втором матче подряд отличившийся голом в ворота Хаммарбю во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Всего на счету украинских футболистов уже 13 голов в евросезоне 2026/27: 1 – в Лиге чемпионов, 3 – в Лиге Европы и 9 – в Лиге конференций.

Голы украинских футболистов в еврокубках в сезоне 2026/27