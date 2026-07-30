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Лига конференций
Проходит дальше Жальгирис
30.07.2026 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 7 : 2
Динамо Тбилиси
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Лига конференций
30 июля 2026, 22:51 | Обновлено 30 июля 2026, 22:52
684
0

Украинский форвард оформил хет-трик в матче Лиги конференций с 9 голами

Станислав Беленький помог литовскому «Жальгирису» победить грузинский клуб «Динамо» Тбилиси

30 июля 2026, 22:51 | Обновлено 30 июля 2026, 22:52
684
0
Украинский форвард оформил хет-трик в матче Лиги конференций с 9 голами
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В четверг, 30 июля, состоялся второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились литовский «Жальгирис» и «Динамо» Тбилиси.

Грузинский клуб потерпел болезненное выездное поражение со счетом 2:7 и вылетел из еврокубков, несмотря на победу 3:0, которую удалось одержать неделю назад.

Главными героем этой встречи стал украинский форвард Станислав Беленький, который вышел в стартовом составе и записал на свой счет три результативных удара.

Украинский футболист также записал на свой счет ассист, который сделал на 88-й минуте – нападающий занимает второе место в рейтинге лучших бомбардиров Лиги конференций.

В составе «Жальгириса» 27-летний футболист провел четыре матча в сезоне, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Лига конференций, второй матч. 30 июля

Второй квалификационный раунд

Жальгирис (Литва) – Динамо Тбилиси (Грузия) – 7:2 (первый матч – 0:3)

Голы: Беленький, 25, 82, 90, Петкович, 59, 73, Тейшейра, 61, Михайлович, 88 – Лео Сантос, 40, Вацладзе, 72

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Stanislav Bilenkyi (Жальгирис), асcист Бриан Тейшейра.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Неманья Михайлович (Жальгирис), асcист Stanislav Bilenkyi.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Stanislav Bilenkyi (Жальгирис), асcист Никола Петкович.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Петкович (Жальгирис), асcист Deividas Sesplaukis.
72’
ГОЛ ! Мяч забил Мате Вацадзе (Динамо Тбилиси), асcист Numan Kurdic.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Бриан Тейшейра (Жальгирис), асcист Никола Петкович.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Петкович (Жальгирис), асcист Доминик Франке.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Leo Santos (Динамо Тбилиси), асcист Tornike Kvaratskhelia.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Stanislav Bilenkyi (Жальгирис), асcист Паулюс Голубицкас.
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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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