Украинский форвард оформил хет-трик в матче Лиги конференций с 9 голами
Станислав Беленький помог литовскому «Жальгирису» победить грузинский клуб «Динамо» Тбилиси
В четверг, 30 июля, состоялся второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились литовский «Жальгирис» и «Динамо» Тбилиси.
Грузинский клуб потерпел болезненное выездное поражение со счетом 2:7 и вылетел из еврокубков, несмотря на победу 3:0, которую удалось одержать неделю назад.
Главными героем этой встречи стал украинский форвард Станислав Беленький, который вышел в стартовом составе и записал на свой счет три результативных удара.
Украинский футболист также записал на свой счет ассист, который сделал на 88-й минуте – нападающий занимает второе место в рейтинге лучших бомбардиров Лиги конференций.
В составе «Жальгириса» 27-летний футболист провел четыре матча в сезоне, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
Лига конференций, второй матч. 30 июля
Второй квалификационный раунд
Жальгирис (Литва) – Динамо Тбилиси (Грузия) – 7:2 (первый матч – 0:3)
Голы: Беленький, 25, 82, 90, Петкович, 59, 73, Тейшейра, 61, Михайлович, 88 – Лео Сантос, 40, Вацладзе, 72
События матча
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