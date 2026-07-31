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Лига Европы
31 июля 2026, 14:29 | Обновлено 31 июля 2026, 14:30
142
0

ПАОК впервые победил украинский клуб в обоих матчах в еврокубках

Динамо стало первой командой из Украины, допустившей подобное в двухматчевом противостоянии с ПАОКом

31 июля 2026, 14:29 | Обновлено 31 июля 2026, 14:30
142
0
ПАОК впервые победил украинский клуб в обоих матчах в еврокубках
ФК Динамо
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Киевское Динамо стало первой украинской командой, проигравшей в обоих матчах еврокубкового противостояния против греческого ПАОКа.

После поражения со счетом 2:3 в первом поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2026/27, киевляне уступили и в ответном матче со счетом 0:2.

Ранее подобное никогда не случалось с украинскими клубами в поединках против ПАОКа. Хотя бы один поединок двухматчевого противостояния был не проигран.

В общей сложности этот матч стал 13-м для украинских команд против ПАОКа в еврокубках.

Все матчи украинских команд против ПАОКа в еврокубках

  • 2026: ЛЕ, Динамо – ПАОК – 2:3–0:2
  • 2017: ЛЕ, Олимпик – ПАОК – 1:1–0:2
  • 2013: ЛЧ, Металлист – ПАОК – 1:1–2:0 (дальнейшая дисквалификация Металлиста)
  • 2011: ЛЕ, Карпаты – ПАОК – 1:1–0:2
  • 2005: КУ, Шахтер – ПАОК – 1:0
  • 2005: КУ, Металлург Д – ПАОК – 2:2–1:1
  • 1976: КЕЧ, Динамо – ПАОК – 4:0–2:0
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Лига Европы статистика Динамо Киев ПАОК ПАОК - Динамо
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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