ПАОК впервые победил украинский клуб в обоих матчах в еврокубках

Киевское Динамо стало первой украинской командой, проигравшей в обоих матчах еврокубкового противостояния против греческого ПАОКа.

После поражения со счетом 2:3 в первом поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2026/27, киевляне уступили и в ответном матче со счетом 0:2.

Ранее подобное никогда не случалось с украинскими клубами в поединках против ПАОКа. Хотя бы один поединок двухматчевого противостояния был не проигран.

В общей сложности этот матч стал 13-м для украинских команд против ПАОКа в еврокубках.

Все матчи украинских команд против ПАОКа в еврокубках