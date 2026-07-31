ПАОК впервые победил украинский клуб в обоих матчах в еврокубках
Динамо стало первой командой из Украины, допустившей подобное в двухматчевом противостоянии с ПАОКом
Киевское Динамо стало первой украинской командой, проигравшей в обоих матчах еврокубкового противостояния против греческого ПАОКа.
После поражения со счетом 2:3 в первом поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2026/27, киевляне уступили и в ответном матче со счетом 0:2.
Ранее подобное никогда не случалось с украинскими клубами в поединках против ПАОКа. Хотя бы один поединок двухматчевого противостояния был не проигран.
В общей сложности этот матч стал 13-м для украинских команд против ПАОКа в еврокубках.
Все матчи украинских команд против ПАОКа в еврокубках
- 2026: ЛЕ, Динамо – ПАОК – 2:3–0:2
- 2017: ЛЕ, Олимпик – ПАОК – 1:1–0:2
- 2013: ЛЧ, Металлист – ПАОК – 1:1–2:0 (дальнейшая дисквалификация Металлиста)
- 2011: ЛЕ, Карпаты – ПАОК – 1:1–0:2
- 2005: КУ, Шахтер – ПАОК – 1:0
- 2005: КУ, Металлург Д – ПАОК – 2:2–1:1
- 1976: КЕЧ, Динамо – ПАОК – 4:0–2:0
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