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Пляжный футбол
31 июля 2026, 18:45 | Обновлено 31 июля 2026, 20:13
782
0

Украина – Дания. Пляжный футбол, Евролига. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 31 июля в 18:45 матч 3-го тура с участием украинской сборной

31 июля 2026, 18:45 | Обновлено 31 июля 2026, 20:13
782
0
Украина – Дания. Пляжный футбол, Евролига. Смотреть онлайн LIVE
УАФ
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Мужская сборная Украины по пляжному футболу продолжает выступление в Евролиге 2026.

31 июля в 18:45 в матче 3-го тура играют сборные Украины и Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтая команда под руководством Андрея Евдокимова выступает в престижном турнире. Соревнования 3-го этапа Евролиги проходят в Кишиневе, столице Молдовы.

В первом туре Украина разгромила Эстонию (5:1), а Дания обыграла Германию (4:3 OT). Во втором туре Украина уступила Германии (2:3), а Дания переиграла Эстонию (6:2). В 3-м туре Германия обыграла Эстонию (3:2).

Турнирное положение: Германия (6 очков), Дания (5), Украина (3), Эстония (0).

Для выхода в Суперфинал турнира, который будет осенью принимать итальянской город Виареджо, надо занять одно из первых двух мест в группе.

Украинской команде нужна победа над командой Дании в основное или дополнительное время (но не по пенальти).

Пляжный футбол (мужчины). Евролига 2026

3-й тур. 31 июля 2026. Кишинев (Молдова)

18:45. Украина – Дания

Турнирные таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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