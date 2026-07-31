Украина – Дания. Пляжный футбол, Евролига. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 31 июля в 18:45 матч 3-го тура с участием украинской сборной
Мужская сборная Украины по пляжному футболу продолжает выступление в Евролиге 2026.
31 июля в 18:45 в матче 3-го тура играют сборные Украины и Дании.
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Сине-желтая команда под руководством Андрея Евдокимова выступает в престижном турнире. Соревнования 3-го этапа Евролиги проходят в Кишиневе, столице Молдовы.
В первом туре Украина разгромила Эстонию (5:1), а Дания обыграла Германию (4:3 OT). Во втором туре Украина уступила Германии (2:3), а Дания переиграла Эстонию (6:2). В 3-м туре Германия обыграла Эстонию (3:2).
Турнирное положение: Германия (6 очков), Дания (5), Украина (3), Эстония (0).
Для выхода в Суперфинал турнира, который будет осенью принимать итальянской город Виареджо, надо занять одно из первых двух мест в группе.
Украинской команде нужна победа над командой Дании в основное или дополнительное время (но не по пенальти).
Пляжный футбол (мужчины). Евролига 2026
3-й тур. 31 июля 2026. Кишинев (Молдова)
18:45. Украина – Дания
Турнирные таблицы
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