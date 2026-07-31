Полесье совершит грандиозный трансфер, который станет рекордным

Житомирское «Полесье» активно работает над усилением линии атаки перед новым сезоном.

По информации ТаТоТаке, клуб находится в поиске высококлассного центрального нападающего и готов серьезно вложиться в трансфер. Сообщается, что сумма потенциальной сделки может составить от 5 до 7 миллионов евро.

Кроме того, «Полесье» готово предложить будущему нападающему конкурентные финансовые условия. По данным источника, годовая зарплата нового нападающего может составить около одного миллиона евро.

Если житомирянам удастся реализовать этот трансфер, он станет самым дорогим в истории клуба.