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  4. Георгий Бущан провел юбилейный матч в еврокубках
Лига конференций
31 июля 2026, 00:24 |
162
0

Георгий Бущан провел юбилейный матч в еврокубках

Голкипер «Полесья» провел 50-й матч в еврокубках

31 июля 2026, 00:24 |
162
0
Георгий Бущан провел юбилейный матч в еврокубках
ФК Полесье. Георгий Бущан
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Поединок с «Копенгагеном» оказался 50-м в еврокубковой карьере 32-летнего вратаря «Полесья» Георгия Бущана. Он стал четвертым голкипером украинских клубов после Александра Шовковского, Андрея Пятова и Дениса Бойко, достигшим этого рубежа.

48 матчей Георгий провел за «Динамо» и 2 - за «Полесье». 24 встречи Бущан отстоял в воротах в Лиге чемпионов, 20 - в Лиге Европы и 6 - в Лиге конференций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 вратарей-гвардейцев украинских клубов в еврокубках

Вратарь

Клубы

Всего

ЛЧ

ЛЕ

ЛК

КК

КИ

СК

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

143

109

34

-

-

-

-

2.

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

132

87

44

-

-

-

1

3.

Денис БОЙКО

Динамо (27), Днепр (34)

61

12

49

-

-

-

-

4.

Георгий БУЩАН

Динамо (48), Полесье (2)

50

24

20

6

-

-

-

5.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист

41

-

41

-

-

-

-

6.

Евгений РУДАКОВ

Динамо

39

23

5

-

9

-

2

7.

Дмитрий РИЗНЫК

Ворскла (4), Шахтер (32)

36

14

8

14

-

-

-

8.

Юрий ВИРТ

Металлург Д (9), Шахтер (22)

31

14

17

-

-

-

-

Виктор ЧАНОВ

Динамо

31

15

6

-

9

-

1

10.

Вячеслав КЕРНОЗЕНКО

Динамо (3), Арсенал (6),

30

3

24

-

-

3

-

Днепр (21)

Ян ЛАШТУВКА

Шахтер (17), Днепр (13)

30

10

20

-

-

-

-
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