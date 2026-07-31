Георгий Бущан провел юбилейный матч в еврокубках
Голкипер «Полесья» провел 50-й матч в еврокубках
Поединок с «Копенгагеном» оказался 50-м в еврокубковой карьере 32-летнего вратаря «Полесья» Георгия Бущана. Он стал четвертым голкипером украинских клубов после Александра Шовковского, Андрея Пятова и Дениса Бойко, достигшим этого рубежа.
48 матчей Георгий провел за «Динамо» и 2 - за «Полесье». 24 встречи Бущан отстоял в воротах в Лиге чемпионов, 20 - в Лиге Европы и 6 - в Лиге конференций.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-11 вратарей-гвардейцев украинских клубов в еврокубках
|
|
Вратарь
|
Клубы
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
ЛК
|
КК
|
КИ
|
СК
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
143
|
109
|
34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
132
|
87
|
44
|
-
|
-
|
-
|
1
|
3.
|
Денис БОЙКО
|
Динамо (27), Днепр (34)
|
61
|
12
|
49
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.
|
Георгий БУЩАН
|
Динамо (48), Полесье (2)
|
50
|
24
|
20
|
6
|
-
|
-
|
-
|
5.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист
|
41
|
-
|
41
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.
|
Евгений РУДАКОВ
|
Динамо
|
39
|
23
|
5
|
-
|
9
|
-
|
2
|
7.
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Ворскла (4), Шахтер (32)
|
36
|
14
|
8
|
14
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Юрий ВИРТ
|
Металлург Д (9), Шахтер (22)
|
31
|
14
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Виктор ЧАНОВ
|
Динамо
|
31
|
15
|
6
|
-
|
9
|
-
|
1
|
10.
|
Вячеслав КЕРНОЗЕНКО
|
Динамо (3), Арсенал (6),
|
30
|
3
|
24
|
-
|
-
|
3
|
-
|
|
|
Днепр (21)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ян ЛАШТУВКА
|
Шахтер (17), Днепр (13)
|
30
|
10
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
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