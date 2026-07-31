Георгий Бущан провел юбилейный матч в еврокубках

Поединок с «Копенгагеном» оказался 50-м в еврокубковой карьере 32-летнего вратаря «Полесья» Георгия Бущана. Он стал четвертым голкипером украинских клубов после Александра Шовковского, Андрея Пятова и Дениса Бойко, достигшим этого рубежа.

48 матчей Георгий провел за «Динамо» и 2 - за «Полесье». 24 встречи Бущан отстоял в воротах в Лиге чемпионов, 20 - в Лиге Европы и 6 - в Лиге конференций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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