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  4. ЛНЗ – 8-й украинский клуб, принявший участие в серии пенальти в еврокубках
Лига конференций
31 июля 2026, 10:52 |
168
0

ЛНЗ – 8-й украинский клуб, принявший участие в серии пенальти в еврокубках

Вспомним всех представителей Украины, участвовавших в сериях послематчевых пенальти на евроарене

31 июля 2026, 10:52 |
168
0
ЛНЗ – 8-й украинский клуб, принявший участие в серии пенальти в еврокубках
ФК ЛНЗ
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Черкасский ЛНЗ стал восьмым украинским клубом, который принял участие в серии послематчевых пенальти в еврокубках.

Произошло это в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2026/27 против бельгийского Гента.

В активе украинских команд уже 14 серий послематчевых одиннадцатиметровых ударов на евроарене.

Украинские команды по количеству сыгранных серий послематчевых пенальти в еврокубках

  • 4 – Шахтер (Брюгге (2002), Янг Бойз (2016), Ренн (2023), Панатинаикос (2025))
  • 3 – Динамо (Спарта (1998), Арис (2023), Университатя Клуж (2026))
  • 2 – Черноморец (Видзев (1995), Скендербеу (2013))
  • 1 – ЛНЗ (Гент (2026))
  • 1 – Колос (Шахтер Караганда (2021))
  • 1 – Таврия (Ренн (2008))
  • 1 – Карпаты (Хельсингборг (1999))
  • 1 – Днепр (Бордо (1985))
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Лига конференций ЛНЗ Черкассы статистика ЛНЗ - Гент Гент серия пенальти Шахтер Донецк Динамо Киев Черноморец Одесса Колос Ковалевка Таврия Симферополь Карпаты Львов Днепр
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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