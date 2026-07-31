ЛНЗ – 8-й украинский клуб, принявший участие в серии пенальти в еврокубках

Черкасский ЛНЗ стал восьмым украинским клубом, который принял участие в серии послематчевых пенальти в еврокубках.

Произошло это в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2026/27 против бельгийского Гента.

В активе украинских команд уже 14 серий послематчевых одиннадцатиметровых ударов на евроарене.

Украинские команды по количеству сыгранных серий послематчевых пенальти в еврокубках