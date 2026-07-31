Лига конференций31 июля 2026, 10:52 |
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ЛНЗ – 8-й украинский клуб, принявший участие в серии пенальти в еврокубках
Вспомним всех представителей Украины, участвовавших в сериях послематчевых пенальти на евроарене
31 июля 2026, 10:52 |
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Черкасский ЛНЗ стал восьмым украинским клубом, который принял участие в серии послематчевых пенальти в еврокубках.
Произошло это в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2026/27 против бельгийского Гента.
В активе украинских команд уже 14 серий послематчевых одиннадцатиметровых ударов на евроарене.
Украинские команды по количеству сыгранных серий послематчевых пенальти в еврокубках
- 4 – Шахтер (Брюгге (2002), Янг Бойз (2016), Ренн (2023), Панатинаикос (2025))
- 3 – Динамо (Спарта (1998), Арис (2023), Университатя Клуж (2026))
- 2 – Черноморец (Видзев (1995), Скендербеу (2013))
- 1 – ЛНЗ (Гент (2026))
- 1 – Колос (Шахтер Караганда (2021))
- 1 – Таврия (Ренн (2008))
- 1 – Карпаты (Хельсингборг (1999))
- 1 – Днепр (Бордо (1985))
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