Мирон МАРКЕВИЧ: «Возможно, он хочет покинуть киевское Динамо»

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился эмоциями после неудачи киевского «Динамо» в Лиге Европы, а также оценил игру Матвея Пономаренко и Назара Волошина.

В четверг, 30 июля, «бело-синие» потерпели поражение от греческого ПАОКа и по сумме двух матчей (2:5) вылетели в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

– Мирон Богданович, вам как специалисту и украинскому болельщику трудно комментировать очередной матч «Динамо» на евроарене?

– Думаю, не только мне. Люди надеются, что вот-вот команда начнет играть или, во всяком случае, проявит характер. Но, к сожалению, ничего не меняется. Прогресса я не вижу.

– Действительно, как можно объяснить действия Волошина во время первого пропущенного гола?

– Я не знаю (смеется). У меня нет объяснения такой халатности. Так играть в еврокубках? Без комментариев. Даже не охота ничего говорить. Пожалуй, это уровень мастерства и психологической подготовки.

– Что, по вашему мнению, произошло с Пономаренко?

– Я не знаю. Возможно, он хочет уйти из киевского «Динамо», хотя и подписал новый контракт. Мне трудно сказать, что происходит внутри коллектива, если они выходят на поле, мягко говоря, не настроенными на бой, – недоволен Маркевич.