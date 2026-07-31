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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Возможно, он хочет покинуть киевское Динамо»
Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 11:11 |
4380
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Возможно, он хочет покинуть киевское Динамо»

Именитый тренер – о поражении в Лиге Европы, игре Матвея Пономаренко и Назара Волошина

31 июля 2026, 11:11 |
4380
5 Comments
Мирон МАРКЕВИЧ: «Возможно, он хочет покинуть киевское Динамо»
ФК Динамо Киев
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Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился эмоциями после неудачи киевского «Динамо» в Лиге Европы, а также оценил игру Матвея Пономаренко и Назара Волошина.

В четверг, 30 июля, «бело-синие» потерпели поражение от греческого ПАОКа и по сумме двух матчей (2:5) вылетели в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

– Мирон Богданович, вам как специалисту и украинскому болельщику трудно комментировать очередной матч «Динамо» на евроарене?

– Думаю, не только мне. Люди надеются, что вот-вот команда начнет играть или, во всяком случае, проявит характер. Но, к сожалению, ничего не меняется. Прогресса я не вижу.

– Действительно, как можно объяснить действия Волошина во время первого пропущенного гола?

– Я не знаю (смеется). У меня нет объяснения такой халатности. Так играть в еврокубках? Без комментариев. Даже не охота ничего говорить. Пожалуй, это уровень мастерства и психологической подготовки.

– Что, по вашему мнению, произошло с Пономаренко?

– Я не знаю. Возможно, он хочет уйти из киевского «Динамо», хотя и подписал новый контракт. Мне трудно сказать, что происходит внутри коллектива, если они выходят на поле, мягко говоря, не настроенными на бой, – недоволен Маркевич.

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Лига Европы ПАОК ПАОК - Динамо Динамо Киев Мирон Маркевич Назар Волошин (Динамо) Матвей Пономаренко
Николай Тытюк Источник: Meta.ua
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Комментарии 5
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Та признайте, що він просто дніще. Ну блін, чувак забив в Україні 15 голів за 30 матчів і він якась зірка. Ну брєд. Кейн забив мо більше 50 голів за Баварію за сезон у 33 роки. На ЧС забивав. А наші хлопці себе уявили зірками, а по факту у 2012-2019 роках в УПЛ такі професіонали грали б десь в клубах першої ліги. Зокрема через повномасштабну війну, але наш чемпіонат не має рівня футболу і конкуренції, а відповідно і розвитку. Тож ці результати - це закономірність. Просто не треба очікувати іншого. А футболістам і до них причетним не треба вважати себе зірками. Кажіть правду, що ви не вмієте грати і тоді вас менше будуть хуєсосити.
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+2
Волошин, Бражко, Шапаренко,Кабаєв втомилися хлопці, їх давно було потрібно було продати
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+2
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Так подписал потому,что Суркис бы его не отпустил,а так хоть больше в карман положит.
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