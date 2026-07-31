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  4. Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
WTA
31 июля 2026, 06:59 |
1568
0

Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне

Элина одолела Полину Кудерметову и сыграет против Александры Эалы

31 июля 2026, 06:59 |
1568
0
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
WTA. Элина Свитолина
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На хардовом турнире WTA 500 в Вашинтоне (США) определены все пары 1/4 финала.

Украинка Элина Свитолина, которая посеяна под вторым номером, справилась с Полиной Кудерметовой и далее встретится с Александрой Эалой – представительница Филиппин выбила Лейлу Фернандес.

Первая сеяная пятисотника Джессика Пегула одолела Магдалену Френх и поборется против Анны Калинской, которая выиграла у Джанис Тджен.

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака прошла Эшлин Крюгер – американка снялась во втором сете из-за травмы. Следующей соперницей Наоми будет Элизабетта Коччаретто – итальянка оказалась сильнее Эммы Наварро.

В еще одном четвертьфинальном поединке сойдутся Диана Шнайдер и Людмила Самсонова. Шнайдер переиграла Анастасию Потапову, а Самсонова – Ван Синьюй.

Матчи 1/4 финала в Вашингтоне состоятся вечером 31 июля и в ночь на 1 августа.

WTA 500 Вашингтон. Хард, 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Магдалена Френх – 3:6, 6:3, 6:0
Джанис Тджен – Анна Калинская [5] – 6:1, 3:6, 6:7 (7:9)

Диана Шнайдер [4] – Анастасия Потапова – 6:1, 6:2
Ван Синьюй – Людмила Самсонова – 2:6, 2:6

Нижняя часть сетки

Эмма Наварро [8] – Элизабетта Коччаретто – 3:6, 6:4, 3:6
Эшлин Крюгер – Наоми Осака [3] – 3:6, 1:3, RET. Крюгер

Лейла Фернандес [7] – Александра Эала – 2:6, 6:7 (1:7)
Полина Кудерметова – Элина Свитолина [2] – 6:7 (4:7), 4:6

WTA 500 Вашингтон. Хард, Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Анна Калинская [5]
Диана Шнайдер [4] – Людмила Самсонова

Нижняя часть сетки

Элизабетта Коччаретто – Наоми Осака [3]
Александра Эала – Элина Свитолина [2]

Видеообзор третьего игрового дня

Видеообзор четвертого игрового дня

Инфографика

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WTA Вашингтон Элина Свитолина Александра Эала Полина Кудерметова Лейла Фернандес Джессика Пегула Анна Калинская Магдалена Френх Джанис Тджен Наоми Осака Эшлин Крюгер Элизабетта Коччаретто Эмма Наварро Диана Шнайдер Анастасия Потапова Людмила Самсонова Ван Синьюй
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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