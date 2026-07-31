Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
Элина одолела Полину Кудерметову и сыграет против Александры Эалы
На хардовом турнире WTA 500 в Вашинтоне (США) определены все пары 1/4 финала.
Украинка Элина Свитолина, которая посеяна под вторым номером, справилась с Полиной Кудерметовой и далее встретится с Александрой Эалой – представительница Филиппин выбила Лейлу Фернандес.
Первая сеяная пятисотника Джессика Пегула одолела Магдалену Френх и поборется против Анны Калинской, которая выиграла у Джанис Тджен.
Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака прошла Эшлин Крюгер – американка снялась во втором сете из-за травмы. Следующей соперницей Наоми будет Элизабетта Коччаретто – итальянка оказалась сильнее Эммы Наварро.
В еще одном четвертьфинальном поединке сойдутся Диана Шнайдер и Людмила Самсонова. Шнайдер переиграла Анастасию Потапову, а Самсонова – Ван Синьюй.
Матчи 1/4 финала в Вашингтоне состоятся вечером 31 июля и в ночь на 1 августа.
WTA 500 Вашингтон. Хард, 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Джессика Пегула [1] – Магдалена Френх – 3:6, 6:3, 6:0
Джанис Тджен – Анна Калинская [5] – 6:1, 3:6, 6:7 (7:9)
Диана Шнайдер [4] – Анастасия Потапова – 6:1, 6:2
Ван Синьюй – Людмила Самсонова – 2:6, 2:6
Нижняя часть сетки
Эмма Наварро [8] – Элизабетта Коччаретто – 3:6, 6:4, 3:6
Эшлин Крюгер – Наоми Осака [3] – 3:6, 1:3, RET. Крюгер
Лейла Фернандес [7] – Александра Эала – 2:6, 6:7 (1:7)
Полина Кудерметова – Элина Свитолина [2] – 6:7 (4:7), 4:6
WTA 500 Вашингтон. Хард, Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Джессика Пегула [1] – Анна Калинская [5]
Диана Шнайдер [4] – Людмила Самсонова
Нижняя часть сетки
Элизабетта Коччаретто – Наоми Осака [3]
Александра Эала – Элина Свитолина [2]
Видеообзор третьего игрового дня
Видеообзор четвертого игрового дня
Инфографика
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