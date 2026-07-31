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Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 22:02 | Обновлено 31 июля 2026, 22:24
2791
11

Известно, что ждет Костюка после поражения Динамо от ПАОКа

Киевляне могут вскоре заняться поиском нового тренера

31 июля 2026, 22:02 | Обновлено 31 июля 2026, 22:24
2791
11 Comments
Известно, что ждет Костюка после поражения Динамо от ПАОКа
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Киевское «Динамо» может вскоре заняться поиском нового главного тренера. Как отметил журналист Сергей Тищенко, в ближайшее время клуб должен уволить нынешнего тренера Игоря Костюка.

«Отставка Игоря Костюка — это вопрос времени», – отмечает источник.

Напомним, Костюк возглавил «Динамо» в конце 2025 года, когда из команды был уволен Александр Шовковский.

30 июля состоялся второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОК и киевским «Динамо». Матч прошел в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По сумме двух матчей 5:2 дальше прошел ПАОК.

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Динамо Киев ПАОК Лига Европы Игорь Костюк ПАОК - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: Сергей Тищенко
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Комментарии 11
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Костюк очолив Динамо наприкінці 2026 року
Все питань нема))
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+1
Не хочу нікого образити, ну який з Костюка тренер?
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0
Шубнамовские сердце казино Монако бревноленко
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0
Та там сердець ще греблю гати
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0
Хороший тренер, хай буде! Ну а хто буде якщо не Костюк??? Іщенко?
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0
Суркіс повністю довіряє Костюку, поки не знайде когось дешевше)))
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0
Костюка чекає нове промивання кісток с боку Олійченка і більше нічого))
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0
ты кто такой? давай досвидания!
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0
Выебут в жопу 
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-1
Ну да, Серожа Ребров
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-2
Чо ти либишся?? Тебе женуть ссаними тряпками!
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-2
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