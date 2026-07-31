Известно, что ждет Костюка после поражения Динамо от ПАОКа
Киевляне могут вскоре заняться поиском нового тренера
Киевское «Динамо» может вскоре заняться поиском нового главного тренера. Как отметил журналист Сергей Тищенко, в ближайшее время клуб должен уволить нынешнего тренера Игоря Костюка.
«Отставка Игоря Костюка — это вопрос времени», – отмечает источник.
Напомним, Костюк возглавил «Динамо» в конце 2025 года, когда из команды был уволен Александр Шовковский.
30 июля состоялся второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОК и киевским «Динамо». Матч прошел в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По сумме двух матчей 5:2 дальше прошел ПАОК.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В клубе ожидают, что футболист вернётся в состав
Тренер не подписался на футболиста в Instagram
Все питань нема))