Известно, что ждет Костюка после поражения Динамо от ПАОКа

Киевское «Динамо» может вскоре заняться поиском нового главного тренера. Как отметил журналист Сергей Тищенко, в ближайшее время клуб должен уволить нынешнего тренера Игоря Костюка.

«Отставка Игоря Костюка — это вопрос времени», – отмечает источник.

Напомним, Костюк возглавил «Динамо» в конце 2025 года, когда из команды был уволен Александр Шовковский.

30 июля состоялся второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОК и киевским «Динамо». Матч прошел в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По сумме двух матчей 5:2 дальше прошел ПАОК.