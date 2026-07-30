Португальский топ-клуб продлил партнерство с букмекерским брендом

Букмекерская компания Betano продлила спонсорское соглашение с ФК «Порту» до 2029 года. По условиям нового контракта логотип оператора останется на домашней, выездной и тренировочной форме мужской команды, а также впервые появится на рукаве футболок женской команды клуба. Стороны также продолжат совместные акции и проекты для болельщиков.

В Kaizen Gaming, владеющей брендом Betano, отметили, что продление соглашения отражает взаимное доверие и стремление к долгосрочному партнерству.

В «Порту» заявили, что Betano остается одним из ключевых партнеров клуба, принимая участие не только в размещении бренда на форме, но и в реализации совместных проектов.

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