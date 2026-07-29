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Азартные игры
29 июля 2026, 15:07 | Обновлено 29 июля 2026, 15:25
77
0

Разработчик казино-игр подписал соглашение с обладателем Золотого мяча

Лука Модрич поможет Kerma Games развивать новые игровые проекты и цифровой контент

29 июля 2026, 15:07 | Обновлено 29 июля 2026, 15:25
77
0
Разработчик казино-игр подписал соглашение с обладателем Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine.Лука Модрич
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Компания Kerma Games объявила о партнерстве с легендарным хорватским футболистом Лукой Модричем, который станет послом бренда и партнером по интеллектуальной собственности. Это первый случай, когда разработчик казино-игр привлек к сотрудничеству спортивную звезду.

Модрич является шестикратным победителем Лиги чемпионов УЕФА, обладателем «Золотого мяча» и одним из самых титулованных полузащитников современности. О партнерстве было объявлено вскоре после подтверждения его дальнейшего сотрудничества с «Миланом».

В Kerma Games отметили, что мировой авторитет и популярность Модрича делают его идеальным послом бренда. Сам футболист заявил, что рад присоединиться к проекту, который объединяет спорт, развлечения и игровую индустрию.

Подробности совместных проектов и будущих коллабораций с участием Модрича обещают раскрыть в ближайшие месяцы.

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Александр Гринник Источник
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