Разработчик казино-игр подписал соглашение с обладателем Золотого мяча

Компания Kerma Games объявила о партнерстве с легендарным хорватским футболистом Лукой Модричем, который станет послом бренда и партнером по интеллектуальной собственности. Это первый случай, когда разработчик казино-игр привлек к сотрудничеству спортивную звезду.

Модрич является шестикратным победителем Лиги чемпионов УЕФА, обладателем «Золотого мяча» и одним из самых титулованных полузащитников современности. О партнерстве было объявлено вскоре после подтверждения его дальнейшего сотрудничества с «Миланом».

В Kerma Games отметили, что мировой авторитет и популярность Модрича делают его идеальным послом бренда. Сам футболист заявил, что рад присоединиться к проекту, который объединяет спорт, развлечения и игровую индустрию.

Подробности совместных проектов и будущих коллабораций с участием Модрича обещают раскрыть в ближайшие месяцы.