Разработчик казино-игр подписал соглашение с обладателем Золотого мяча
Лука Модрич поможет Kerma Games развивать новые игровые проекты и цифровой контент
Компания Kerma Games объявила о партнерстве с легендарным хорватским футболистом Лукой Модричем, который станет послом бренда и партнером по интеллектуальной собственности. Это первый случай, когда разработчик казино-игр привлек к сотрудничеству спортивную звезду.
Модрич является шестикратным победителем Лиги чемпионов УЕФА, обладателем «Золотого мяча» и одним из самых титулованных полузащитников современности. О партнерстве было объявлено вскоре после подтверждения его дальнейшего сотрудничества с «Миланом».
В Kerma Games отметили, что мировой авторитет и популярность Модрича делают его идеальным послом бренда. Сам футболист заявил, что рад присоединиться к проекту, который объединяет спорт, развлечения и игровую индустрию.
Подробности совместных проектов и будущих коллабораций с участием Модрича обещают раскрыть в ближайшие месяцы.
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