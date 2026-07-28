Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итальянский топ-клуб объявил о партнерстве с букмекерской компанией
Италия
28 июля 2026, 12:44 |
185
0

Итальянский топ-клуб объявил о партнерстве с букмекерской компанией

Ювентус и Bet365 сосредоточатся на цифровом контенте и сервисах для болельщиков

28 июля 2026, 12:44 |
185
0
Итальянский топ-клуб объявил о партнерстве с букмекерской компанией
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Компания bet365 расширила свое присутствие в итальянском футболе, заключив партнерское соглашение с «Ювентусом» через платформу bet365 Scores. Туринский клуб назначил сервис своим официальным партнером по спортивному информационно-развлекательному контенту. Соглашение сосредоточено на цифровом контенте, статистике и информации о матчах в режиме реального времени, а не на прямом продвижении ставок.

В «Ювентусе» заявили, что сотрудничество позволит болельщикам получать оперативные данные о матчах и дополнительный цифровой контент. Партнерство не предусматривает размещение логотипа букмекерской компании на форме и соответствует действующим ограничениям в Италии.

С 2018 года в стране действует Декрет о достоинстве, запрещающий прямое спонсорство футбольных клубов букмекерскими компаниями. Поэтому операторы все чаще используют информационно-развлекательные бренды для сотрудничества с клубами.

По теме:
Курьезный автогол в Венесуэле спровоцировал споры о договорном матче
В Португалии назвали сумму, которую может получить Шахтер за Трубина
Легендарный клуб решил купить Трубина и начал переговоры
азарт ставки букмекеры Ювентус
Александр Гринник Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Греции сообщили новости о Динамо. Костюк потерял четырех футболистов
Футбол | 28 июля 2026, 11:27 6
В Греции сообщили новости о Динамо. Костюк потерял четырех футболистов
В Греции сообщили новости о Динамо. Костюк потерял четырех футболистов

Киевский клуб улетит в Салоники раньше, чтобы привыкнуть к местной жаре

Украинский голкипер может дебютировать в составе первой команды Вильярреала
Футбол | 28 июля 2026, 13:31 0
Украинский голкипер может дебютировать в составе первой команды Вильярреала
Украинский голкипер может дебютировать в составе первой команды Вильярреала

Яков Кинарейкин впервые попал в заявку «Желтой субмарины»

Криштиану Роналду планирует стать владельцем именитого английского клуба
Футбол | 28.07.2026, 10:57
Криштиану Роналду планирует стать владельцем именитого английского клуба
Криштиану Роналду планирует стать владельцем именитого английского клуба
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
Футбол | 28.07.2026, 10:31
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Футбол | 28.07.2026, 11:20
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа назвал своего следующего соперника после тяжелой победы
Джошуа назвал своего следующего соперника после тяжелой победы
26.07.2026, 10:18 2
Бокс
Усик отреагировал на безумную победу Хижняка на шоу Джошуа
Усик отреагировал на безумную победу Хижняка на шоу Джошуа
26.07.2026, 10:28
Бокс
Жирона получила официальный запрос по Ванату
Жирона получила официальный запрос по Ванату
26.07.2026, 09:02 12
Футбол
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
26.07.2026, 11:07
Бокс
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
26.07.2026, 11:22 19
Футбол
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии
26.07.2026, 09:22
Бокс
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
28.07.2026, 06:58 5
Футбол
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
27.07.2026, 08:20 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем