Итальянский топ-клуб объявил о партнерстве с букмекерской компанией

Компания bet365 расширила свое присутствие в итальянском футболе, заключив партнерское соглашение с «Ювентусом» через платформу bet365 Scores. Туринский клуб назначил сервис своим официальным партнером по спортивному информационно-развлекательному контенту. Соглашение сосредоточено на цифровом контенте, статистике и информации о матчах в режиме реального времени, а не на прямом продвижении ставок.

В «Ювентусе» заявили, что сотрудничество позволит болельщикам получать оперативные данные о матчах и дополнительный цифровой контент. Партнерство не предусматривает размещение логотипа букмекерской компании на форме и соответствует действующим ограничениям в Италии.

С 2018 года в стране действует Декрет о достоинстве, запрещающий прямое спонсорство футбольных клубов букмекерскими компаниями. Поэтому операторы все чаще используют информационно-развлекательные бренды для сотрудничества с клубами.