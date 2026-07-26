Английский топ-клуб продлил партнерство с букмекерской компанией

«Астон Вилла» и Betano продлили партнерство еще на три года. По новому соглашению букмекер останется официальным партнером клуба до конца сезона 2028/29, а его логотип продолжит размещаться на левом рукаве игровой формы.

Сотрудничество, начавшееся в 2024 году, совпало с успешным периодом для клуба: «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы УЕФА, вернулась в Лигу чемпионов и расширила свою международную аудиторию.

Помимо коммерческой составляющей, партнерство включает общественные инициативы. Ранее Betano отказалась от размещения своего логотипа на форме во время финала Лиги Европы, чтобы привлечь внимание к детской больнице Acorns и фонду Aston Villa Foundation, а также поддержала празднование 150-летия клуба, уступив место памятной эмблеме.

Чемпионат мира принес платформе прогнозов рекордную аудиторию.