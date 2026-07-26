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Англия
26 июля 2026, 12:51 | Обновлено 26 июля 2026, 13:13
64
0

Английский топ-клуб продлил партнерство с букмекерской компанией

Логотип Betano останется на форме Астон Виллы до конца сезона 2028/29

26 июля 2026, 12:51 | Обновлено 26 июля 2026, 13:13
64
0
Английский топ-клуб продлил партнерство с букмекерской компанией
Getty Images/Global Images Ukraine
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«Астон Вилла» и Betano продлили партнерство еще на три года. По новому соглашению букмекер останется официальным партнером клуба до конца сезона 2028/29, а его логотип продолжит размещаться на левом рукаве игровой формы.

Сотрудничество, начавшееся в 2024 году, совпало с успешным периодом для клуба: «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы УЕФА, вернулась в Лигу чемпионов и расширила свою международную аудиторию.

Помимо коммерческой составляющей, партнерство включает общественные инициативы. Ранее Betano отказалась от размещения своего логотипа на форме во время финала Лиги Европы, чтобы привлечь внимание к детской больнице Acorns и фонду Aston Villa Foundation, а также поддержала празднование 150-летия клуба, уступив место памятной эмблеме.

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Александр Гринник Источник
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