Английский топ-клуб продлил партнерство с букмекерской компанией
Логотип Betano останется на форме Астон Виллы до конца сезона 2028/29
«Астон Вилла» и Betano продлили партнерство еще на три года. По новому соглашению букмекер останется официальным партнером клуба до конца сезона 2028/29, а его логотип продолжит размещаться на левом рукаве игровой формы.
Сотрудничество, начавшееся в 2024 году, совпало с успешным периодом для клуба: «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы УЕФА, вернулась в Лигу чемпионов и расширила свою международную аудиторию.
Помимо коммерческой составляющей, партнерство включает общественные инициативы. Ранее Betano отказалась от размещения своего логотипа на форме во время финала Лиги Европы, чтобы привлечь внимание к детской больнице Acorns и фонду Aston Villa Foundation, а также поддержала празднование 150-летия клуба, уступив место памятной эмблеме.
Чемпионат мира принес платформе прогнозов рекордную аудиторию.
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