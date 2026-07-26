Чемпионат мира принес платформе прогнозов рекордную аудиторию
Объем торгов Kalshi достиг почти 40 млрд долларов
Чемпионат мира по футболу FIFA 2026 принес платформе прогнозов Kalshi около 40 млрд долларов объема торгов и привлек 3 млн новых пользователей за 39 дней турнира.
Только в июне объем торгов достиг примерно 33 млрд долларов, что обеспечило Kalshi около 65% мирового рынка прогнозов в период чемпионата. Ежедневная аудитория приложения увеличилась на 36%.
Контракт на победителя чемпионата мира, которым стала Испания, собрал более 1,2 млрд долларов, а рынки финала Испания – Аргентина принесли Kalshi около 1,9 млрд долларов.
Во время турнира компания также усилила продвижение. Kalshi интегрировала данные о вероятностях в реальном времени в ChatGPT благодаря партнерству с OpenAI, разместила рекламу через партнера FIFA ADI Predictstreet и запустила кампании с участием Луки Модрича, Жозе Моуриньо, сборной Аргентины и Лионеля Месси.
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