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26 июля 2026, 12:35 | Обновлено 26 июля 2026, 12:58
52
0

Чемпионат мира принес платформе прогнозов рекордную аудиторию

Объем торгов Kalshi достиг почти 40 млрд долларов

26 июля 2026, 12:35 | Обновлено 26 июля 2026, 12:58
52
0
Чемпионат мира принес платформе прогнозов рекордную аудиторию
Getty Images/Global Images Ukraine
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Чемпионат мира по футболу FIFA 2026 принес платформе прогнозов Kalshi около 40 млрд долларов объема торгов и привлек 3 млн новых пользователей за 39 дней турнира.

Только в июне объем торгов достиг примерно 33 млрд долларов, что обеспечило Kalshi около 65% мирового рынка прогнозов в период чемпионата. Ежедневная аудитория приложения увеличилась на 36%.

Контракт на победителя чемпионата мира, которым стала Испания, собрал более 1,2 млрд долларов, а рынки финала Испания – Аргентина принесли Kalshi около 1,9 млрд долларов.

Во время турнира компания также усилила продвижение. Kalshi интегрировала данные о вероятностях в реальном времени в ChatGPT благодаря партнерству с OpenAI, разместила рекламу через партнера FIFA ADI Predictstreet и запустила кампании с участием Луки Модрича, Жозе Моуриньо, сборной Аргентины и Лионеля Месси.

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Александр Гринник Источник
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