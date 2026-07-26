Чемпионат мира принес платформе прогнозов рекордную аудиторию

Чемпионат мира по футболу FIFA 2026 принес платформе прогнозов Kalshi около 40 млрд долларов объема торгов и привлек 3 млн новых пользователей за 39 дней турнира.

Только в июне объем торгов достиг примерно 33 млрд долларов, что обеспечило Kalshi около 65% мирового рынка прогнозов в период чемпионата. Ежедневная аудитория приложения увеличилась на 36%.

Контракт на победителя чемпионата мира, которым стала Испания, собрал более 1,2 млрд долларов, а рынки финала Испания – Аргентина принесли Kalshi около 1,9 млрд долларов.

Во время турнира компания также усилила продвижение. Kalshi интегрировала данные о вероятностях в реальном времени в ChatGPT благодаря партнерству с OpenAI, разместила рекламу через партнера FIFA ADI Predictstreet и запустила кампании с участием Луки Модрича, Жозе Моуриньо, сборной Аргентины и Лионеля Месси.