Два матча Испании на ЧМ-2026 попали под проверку из-за ставок

Два матча сборной Испании на чемпионате мира 2026 попали в предупреждения о возможных нарушениях честности, выпущенные Копенгагенской группой. При этом ФИФА заявила, что по итогам турнира не выявила признаков подозрительной активности на рынке ставок или манипуляций результатами матчей.

По данным источника, Копенгагенская группа зафиксировала несколько «желтых тревог» в ходе мониторинга 104 матчей турнира. Такие предупреждения не означают наличие договорного матча, а лишь указывают на необходимость дополнительной проверки.

Первый случай Испании касается необычной активности на платформе прогнозов Polymarket перед матчем с Кабо-Верде, завершившимся со счетом 0:0. Второй – длительной проверки VAR, из-за которой был отменен гол Феррана Торреса в игре против Саудовской Аравии (4:0).

В Копенгагенской группе подчеркнули, что подобные сигналы могут быть вызваны разными факторами, включая аномальные ставки, резкие изменения коэффициентов или активность в соцсетях, и сами по себе не являются доказательством нарушений.