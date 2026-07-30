ОФИЦИАЛЬНО. Трабзонспор купил нападающего без единого гола за свой клуб
Рене Митонго перебрался в Турцию
Турецкий «Трабзонспор», за который играют украинцы Арсений Батагов и Руслан Малиновский, официально усилился нападающим Рене Митонго из бельгийского «Стандарда».
По информации издания Transfermarkt, Рене перешел в турецкий клуб за 3 миллиона евро. Контракт 20-летний игрок подписал до лета 2030-го.
Рене перешел в академию «Стандарда» в 2020 году, а вот дебют за основную команду состоялся в сезоне 2024/25.
В общей сложности форвард отыграл за бельгийский клуб всего девять матчей, но забить или отдать ассист не смог.
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