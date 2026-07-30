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Турция
30 июля 2026, 17:59 | Обновлено 30 июля 2026, 18:05
232
0

ОФИЦИАЛЬНО. Трабзонспор купил нападающего без единого гола за свой клуб

Рене Митонго перебрался в Турцию

30 июля 2026, 17:59 | Обновлено 30 июля 2026, 18:05
232
0
ОФИЦИАЛЬНО. Трабзонспор купил нападающего без единого гола за свой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Рене Митонго
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Турецкий «Трабзонспор», за который играют украинцы Арсений Батагов и Руслан Малиновский, официально усилился нападающим Рене Митонго из бельгийского «Стандарда».

По информации издания Transfermarkt, Рене перешел в турецкий клуб за 3 миллиона евро. Контракт 20-летний игрок подписал до лета 2030-го.

Рене перешел в академию «Стандарда» в 2020 году, а вот дебют за основную команду состоялся в сезоне 2024/25.

В общей сложности форвард отыграл за бельгийский клуб всего девять матчей, но забить или отдать ассист не смог.

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Трабзонспор трансферы Стандард чемпионат Турции по футболу чемпионат Бельгии по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Трабзонспор
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