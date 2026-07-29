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Турция
29 июля 2026, 21:12 | Обновлено 29 июля 2026, 21:13
2035
0

«Прогресс есть». Известный клуб хочет купить двух игроков сборной Украины

Трабзонспор работает над трансферами Владислава Ваната и Виктора Цыганкова

29 июля 2026, 21:12 | Обновлено 29 июля 2026, 21:13
2035
0
«Прогресс есть». Известный клуб хочет купить двух игроков сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine
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В эфире турецкого телеканала Haber61TV обсудили интерес со стороны «Трабзонспора» к двум игрокам сборной Украины — Виктору Цыганкову и Владиславу Ванату, которые выступают за испанскую «Жирону».

Так, журналист Гекмен Шахин заявил: «Переговоры о трансферах продолжаются. В настоящее время «Трабзонспор», возможно, ведет переговоры с 10 игроками. Было бы неправильно обсуждать их всех по отдельности, но у клуба есть приоритеты. Что касается Цыганкова и Ваната, то «Трабзонспор» настаивает и добивается этого. Для заключения сделки необходимо, чтобы определенные цифры снизились до определенного уровня».

Другой журналист Окан Читлак добавил: «Цыганков и Ванат — два игрока, выступающие в одной команде. Один — нападающий, другой — правый вингер. «Трабзонспор» добивается прогресса в этом вопросе, но теперь им нужно довести дело до конца. Потому что тренировочный сбор уже начался».

Сообщалось, что два клуба Ла Лиги обратились к Цыганкову и выдвинули украинцу условие.

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трансферы Трабзонспор Жирона чемпионат Турции по футболу Виктор Цыганков Владислав Ванат трансферы Ла Лиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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