Переход Лакруа стал второй самой дорогой продажей в истории Кристал Пэлас

Переход 26-летнего французского центрального защитника Максанса Лакруа в Челси стал второй самой дорогой продажей в истории Кристал Пэлас.

«Синие» заплатили за француза 60.7 млн ​​евро.

В истории Кристал Пэлас только за одного игрока платили больше. В прошлом сезоне 2025/26 Арсенал приобрел Эберечи Эзе за 69.3 млн евро.

По этому поводу вспомним топ-10 самых дорогих продаж в истории Кристал Пелас.

Топ-10 самых дорогих продаж в истории Кристал Пэлас

69.3 млн евро – Эберечи Эзе (2025/26, в Арсенал)

60.7 млн ​​евро – Максанс Лакруа (2026/27, в Челси)

55 млн евро – Арон Ван-Биссака (2019/20, в Манчестер Юнайтед)

53 млн евро – Майкл Олисе (2024/25, в Баварию)

29.5 млн евро – Йоахим Андерсен (2024/25, в Фулхэм)

28.9 млн евро – Янник Болази (2016/17, в Эвертон)

23 млн евро – Марк Гехи (2025/26, в Манчестер Сити)

20 млн евро – Александер Серлот (2020/21, в РБ Лейпциг)

12 млн евро – Двайт Гейл (2016/17, в Ньюкасл Юнайтед)

11.9 млн евро – Сэм Джонстон (2024/25, в Вулверхэмптон)