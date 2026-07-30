Переход Лакруа стал второй самой дорогой продажей в истории Кристал Пэлас
Вспомним топ-10 самых дорогих переходов футболистов из этой лондонской команды
Переход 26-летнего французского центрального защитника Максанса Лакруа в Челси стал второй самой дорогой продажей в истории Кристал Пэлас.
«Синие» заплатили за француза 60.7 млн евро.
В истории Кристал Пэлас только за одного игрока платили больше. В прошлом сезоне 2025/26 Арсенал приобрел Эберечи Эзе за 69.3 млн евро.
По этому поводу вспомним топ-10 самых дорогих продаж в истории Кристал Пелас.
Топ-10 самых дорогих продаж в истории Кристал Пэлас
69.3 млн евро – Эберечи Эзе (2025/26, в Арсенал)
60.7 млн евро – Максанс Лакруа (2026/27, в Челси)
55 млн евро – Арон Ван-Биссака (2019/20, в Манчестер Юнайтед)
53 млн евро – Майкл Олисе (2024/25, в Баварию)
29.5 млн евро – Йоахим Андерсен (2024/25, в Фулхэм)
28.9 млн евро – Янник Болази (2016/17, в Эвертон)
23 млн евро – Марк Гехи (2025/26, в Манчестер Сити)
20 млн евро – Александер Серлот (2020/21, в РБ Лейпциг)
12 млн евро – Двайт Гейл (2016/17, в Ньюкасл Юнайтед)
11.9 млн евро – Сэм Джонстон (2024/25, в Вулверхэмптон)
Chelsea have completed the signing of French international Maxence Lacroix from Crystal Palace 🇫🇷— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) July 30, 2026
Good signing? pic.twitter.com/tBpRmvSckk
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