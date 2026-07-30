Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Переход Лакруа стал второй самой дорогой продажей в истории Кристал Пэлас
Англия
30 июля 2026, 17:31 | Обновлено 30 июля 2026, 17:32
227
0

Переход Лакруа стал второй самой дорогой продажей в истории Кристал Пэлас

Вспомним топ-10 самых дорогих переходов футболистов из этой лондонской команды

30 июля 2026, 17:31 | Обновлено 30 июля 2026, 17:32
227
0
Переход Лакруа стал второй самой дорогой продажей в истории Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Максанс Лакруа
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Переход 26-летнего французского центрального защитника Максанса Лакруа в Челси стал второй самой дорогой продажей в истории Кристал Пэлас.

«Синие» заплатили за француза 60.7 млн ​​евро.

В истории Кристал Пэлас только за одного игрока платили больше. В прошлом сезоне 2025/26 Арсенал приобрел Эберечи Эзе за 69.3 млн евро.

По этому поводу вспомним топ-10 самых дорогих продаж в истории Кристал Пелас.

Топ-10 самых дорогих продаж в истории Кристал Пэлас

69.3 млн евро – Эберечи Эзе (2025/26, в Арсенал)
60.7 млн ​​евро – Максанс Лакруа (2026/27, в Челси)
55 млн евро – Арон Ван-Биссака (2019/20, в Манчестер Юнайтед)
53 млн евро – Майкл Олисе (2024/25, в Баварию)
29.5 млн евро – Йоахим Андерсен (2024/25, в Фулхэм)
28.9 млн евро – Янник Болази (2016/17, в Эвертон)
23 млн евро – Марк Гехи (2025/26, в Манчестер Сити)
20 млн евро – Александер Серлот (2020/21, в РБ Лейпциг)
12 млн евро – Двайт Гейл (2016/17, в Ньюкасл Юнайтед)
11.9 млн евро – Сэм Джонстон (2024/25, в Вулверхэмптон)

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Трабзонспор купил нападающего без единого гола за свой клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги оформил трансфер бразильца
Переход Довбика – один из самых дорогих среди украинцев в сезоне 2026/27
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кристал Пэлас трансферы трансферы АПЛ Максанс Лакруа Челси Эберечи Эзе
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Второй пошел. Реал договорился об еще одном трансфере в лондонский клуб АПЛ
Футбол | 30 июля 2026, 16:31 0
Второй пошел. Реал договорился об еще одном трансфере в лондонский клуб АПЛ
Второй пошел. Реал договорился об еще одном трансфере в лондонский клуб АПЛ

Сесар Паласиос вслед за Гонсало Гарсией перейдет в Фулхэм

Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Футбол | 30 июля 2026, 11:13 28
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро

Клуб отказался отпускать игрока за такую сумму

В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
Футбол | 30.07.2026, 09:12
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
«Нервная система не выдерживает». Сабо дал прогноз на матч ПАОК – Динамо
Футбол | 30.07.2026, 16:49
«Нервная система не выдерживает». Сабо дал прогноз на матч ПАОК – Динамо
«Нервная система не выдерживает». Сабо дал прогноз на матч ПАОК – Динамо
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
Футбол | 29.07.2026, 21:52
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
30.07.2026, 11:36 8
Бокс
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Определены 6 команд-участниц 3-го раунда
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Определены 6 команд-участниц 3-го раунда
29.07.2026, 06:23 2
Футбол
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
29.07.2026, 08:37 9
Футбол
Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль
Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль
29.07.2026, 07:06 9
Футбол
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
30.07.2026, 08:57 1
Бокс
Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»
Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»
28.07.2026, 23:53 165
Футбол
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
29.07.2026, 10:37 2
Бокс
РОТАНЬ: Приходится говорить одно и то же, когда украинская команда вылетает
РОТАНЬ: Приходится говорить одно и то же, когда украинская команда вылетает
30.07.2026, 06:30 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем