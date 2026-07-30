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Англия
30 июля 2026, 13:13 | Обновлено 30 июля 2026, 13:14
641
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал игрока сборной Франции

Лакруа перебрался в состав Синих

30 июля 2026, 13:13 | Обновлено 30 июля 2026, 13:14
641
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал игрока сборной Франции
ФК Челси. Максанс Лакруа
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Клуб АПЛ Челси на официальном сайте объявил о подписании контракта с центральным защитником Максансом Лакруа.

Игрок получил договор до середины 2032 года. Ранее сообщалось, что за игрока сборной Франции Кристал Пэлас получит около 60 миллионов евро.

26-летний Лакруа в минувшем сезоне провел 55 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

По информации СМИ, новый тренер Челси Хаби Алонсо требовал у клуба усилить позицию в центре обороны до старта сезона АПЛ.

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Максанс Лакруа Челси трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига Кристал Пэлас
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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