ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал игрока сборной Франции
Лакруа перебрался в состав Синих
Клуб АПЛ Челси на официальном сайте объявил о подписании контракта с центральным защитником Максансом Лакруа.
Игрок получил договор до середины 2032 года. Ранее сообщалось, что за игрока сборной Франции Кристал Пэлас получит около 60 миллионов евро.
26-летний Лакруа в минувшем сезоне провел 55 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
По информации СМИ, новый тренер Челси Хаби Алонсо требовал у клуба усилить позицию в центре обороны до старта сезона АПЛ.
The talk of the town. 📻 pic.twitter.com/Eix5531jhy— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2026
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