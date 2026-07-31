Жозе Моуриньо выбрал восемь игроков, которые должны покинуть Реал

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо выбрал восемь игроков, которые могут покинуть чемпионат Испании в ближайшее время. Об этом сообщило издание Footmeracto.

Именитый португальский тренер сообщил, что в его планы не входят защитники Ферлан Менди, Рауль Асенсио, полузащитник Эдуардо Камавинга, вингер Франко Мастантуоно и форварды Эндрик и Гонсало Гарсия.

Лондонский «Арсенал» намерен подписать вингера сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, который отказывается продлевать контракт со «сливочными», а «Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника Орельена Тчуамени.

«Реал» усердно работает над тем, чтобы обеспечить главного тренера звездным составом – уже подтверждены приобретения Марка Кукурельи, Дензела Дюмфриса, Ибраима Конате и Бернардо Силвы, ожидается прибытие Яна Диоманде.

И это еще не все: следующим шагом станет трансфер лучшего игрока чемпионата мира Родри, который решил покинуть английский «Манчестер Сити» и уже сообщил о своем решении «горожанам».