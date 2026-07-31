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Испания
31 июля 2026, 14:37 | Обновлено 31 июля 2026, 14:50
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Жозе Моуриньо выбрал восемь игроков, которые должны покинуть Реал

Менди, Асенсио, Камавинга, Мастантуоно, Гарсия и Эндрик не нужны главному тренеру

31 июля 2026, 14:37 | Обновлено 31 июля 2026, 14:50
1075
0
Жозе Моуриньо выбрал восемь игроков, которые должны покинуть Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо выбрал восемь игроков, которые могут покинуть чемпионат Испании в ближайшее время. Об этом сообщило издание Footmeracto.

Именитый португальский тренер сообщил, что в его планы не входят защитники Ферлан Менди, Рауль Асенсио, полузащитник Эдуардо Камавинга, вингер Франко Мастантуоно и форварды Эндрик и Гонсало Гарсия.

Лондонский «Арсенал» намерен подписать вингера сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, который отказывается продлевать контракт со «сливочными», а «Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника Орельена Тчуамени.

«Реал» усердно работает над тем, чтобы обеспечить главного тренера звездным составом – уже подтверждены приобретения Марка Кукурельи, Дензела Дюмфриса, Ибраима Конате и Бернардо Силвы, ожидается прибытие Яна Диоманде.

И это еще не все: следующим шагом станет трансфер лучшего игрока чемпионата мира Родри, который решил покинуть английский «Манчестер Сити» и уже сообщил о своем решении «горожанам».

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Реал Мадрид Жозе Моуриньо Ферлан Менди Рауль Асенсио Франко Мастантуоно Эдуардо Камавинга Гонсало Гарсия Эндрик Винисиус Жуниор Орельен Тчуамени трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: Footmercato
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