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Украина. Премьер лига
30 июля 2026, 16:10 |
386
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ПриватБанк объявил, что выставит на продажу Днепр-Арену до конца года

Государство намерено избавиться от неработающего актива

30 июля 2026, 16:10 |
386
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ПриватБанк объявил, что выставит на продажу Днепр-Арену до конца года
upl.ua. Днепр-Арена
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Государственный «ПриватБанк» объявил о том, что до конца нынешнего года выставит на продажу посредством открытых аукционов целый ряд имущества, среди которого отдельным лотом станет стадион «Днепр-Арена» в Днепре и «Учебно-тренировочная база» в Приднепровске, где ранее занимались игроки «Днепра» и «Днепра-1».

Такое решение принято в рамках обновленного правительством направления деятельности банков государственного сектора, в результате чего госбанки должны активнее сокращать долю неработающих активов и избавляться от имущества, не связанного с основной банковской деятельностью.

Отмечается, что реализация взысканного имущества позволит сократить расходы по его содержанию, улучшить финансовый результат банка и увеличить поступления в государственный бюджет через налоги и дивиденды.

Ранее СМИ сообщали, что на приобретение «Днепр-Арены» и базы в Приднепровске претендует банк ПУМБ, ключевой фигурой в котором является президент и собственник «Шахтера» Ринат Ахметов. Однако впоследствии данная новость была дезавуирована самим банком.

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Днепр-Арена Приватбанк стадионы Днепр тренировочные базы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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І гроші на дрони ?))))
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